Carreta tomba e interdita a marginal Pinheiros Duas das cinco faixas de rolamento da pista expressa sentido Interlagos/Castello da marginal Pinheiros estão interditadas desde às 2h desta madrugada entre as pontes Eusébio Matoso e Bernardo Goldfarb, na região sudoeste da capital paulista. No local, uma carreta Scania, com placa BWT 0900, de Leme (SP), carregada com produto de limpeza, tombou. Ainda não foi informada a causa do acidente. O motorista saiu ileso. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da prefeitura trabalham para liberar o mais rápido possível a via.