Carreta tomba e provoca lentidão na Castello Branco As pistas da Rodovia Castello Branco acumulavam mais de 35 quilômetros de congestionamento na manhã de hoje em razão de um acidente entre uma carreta e um carro. Ninguém se feriu. De acordo com a ViaOeste, empresa que administra o estrada, a colisão aconteceu às 5h45, quando a carreta, que transportava sabão em pó, tombou na altura do quilômetro 26, no sentido capital, e foi atingida pelo carro. A carga ficou espalhada na pista, que tem apenas duas faixas liberadas.