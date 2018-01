Carrinho de supermercado 'denuncia' alimentos gordurosos

Um carrinho de supermercado "inteligente" está destinado a se transformar na última arma da luta contra a obesidade. Especialistas em tecnologia criaram um carrinho que alertará o cliente do supermercado assim que for colocado nele algum produto rico em gordura, açúcar ou sal. Veja também: Carrinho de supermercado agora tem GPS O carrinho possui uma tela interativa na qual os códigos de barras desses produtos, uma vez escaneados, ativarão uma luz vermelha de aviso, informa o jornal britânico The Times. No futuro, a tela poderá também informar ao cliente os componentes nutritivos do produto, o país de origem e a possibilidade de reciclagem da embalagem utilizada. Esse novo conceito de carrinho de supermercado será apresentado oficialmente amanhã na conferência anual do Instituto de Distribuição de Alimentos. Quando o cliente introduzir seu "cartão de fidelidade" no supermercado onde faz normalmente suas compras, o carrinho "saberá" imediatamente se ele é solteiro, casado ou quantas vezes faz compras por semana. Além disso, ao guardar informação sobre visitas anteriores, saberá levar o cliente às prateleiras que estão mais de acordo com suas preferências e necessidades, além de mostrar as ofertas disponíveis. Uma pesquisa do setor de supermercados mostrou que 70% dos consumidores não se importam de os estabelecimentos possuírem tantas informações pessoais sobre suas compras, e afirmaram que estes dados podem orientá-los no momento de escolher produtos mais saudáveis.