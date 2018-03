Carro a gás natural explode em túnel no Rio

Um veículo de passeio explodiu na manhã desta sexta-feira, 29, dentro do túnel do Joá, na região da Gávea, no Rio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista José de Castro Moreira Carneiro foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, com crise de hipertensão. Ele não teve queimaduras, segundo os bombeiros. O carro pegou fogo e em seguida o cilindro de gás natural veicular (GNV) explodiu. Não houve registro de outros feridos. O trânsito ficou interrompido na pista sentido Leblon, até as 10 horas, e deixou o trânsito complicado no local.