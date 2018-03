Carro atropela multidão em parada real na Holanda

O incidente, na cidade de Apeldoorn, parecia ter sido intencional, com as filmagens da televisão mostrando o carro destruído que continuou a dirigir em uma velocidade muito alta mesmo após atingir a multidão, até bater em um monumento de pedra.

A princesa Maxima, esposa do herdeiro Willem-Alexander, olhou com expressão de horror após o carro preto passar entre a multidão e bater em um monumento no centro da cidade, a cerca de 90 quilômetros a leste de Amsterdã.

Não ficou claro se a família real seria o alvo.

A mídia local informou que ao menos 14 pessoas ficaram feridas e que o motorista do carro Suzuki preto foi detido.

O governo cancelou as atividades do feriado anual quando os cidadãos abandonaram as ruas da cidade e canais para beber, comer, comprar e vender pertences usados.

(Reportagem de Reed Stevenson)