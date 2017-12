Carro-bomba mata 11 policiais e soldados no Afeganistão

O Taliban não reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque e não foi localizado para comentar, mas o grupo militante executa ataques diários contra o exército e a polícia do país.

"O suicida detonou seu carro-bomba perto da área residencial em Azra, no distrito de Logar, matando quatro soldados do exército e sete policiais locais", disse Din Mohammad Darwish, porta-voz do governo de Logar.

A violência aumentou no Afeganistão no último ano, enquanto as tropas estrangeiras se preparam para a retirada no fim de 2014.

O governo está relutante em divulgar o número de mortes, porém mais de 4 mil policiais e soldados foram mortos combatendo o Taliban em 2013 e, este ano, espera-se que o número seja maior.

(Reportagemd e Samihullah Paiwand em Pul-i-Alam)