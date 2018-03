Carro cai de ponte na BR-101 e dois morrem Duas pessoas morreram após um veículo de passeio cair da ponte sobre o rio Itajai-Açú, na rodovia BR-101, próximo a Navegantes, em Santa Catarina, por volta das 22h30 deste sábado, 16. Segundo informações da Polícia rodoviária federal, um corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, 17, mas ainda não foi identificado. Um outro corpo já foi avistado, porém às 13 horas ainda não havia sido resgatado, de acordo com a PRF. No local do acidente estão sendo feitas obras para revitalização da rodovia, e havia um congestionamento de cerca de oito quilômetros, no sentido norte. Na pista contrária, a lentidão era de cinco quilômetros.