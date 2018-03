Carro cai em rio e mata dois em Minas Gerais Um veículo caiu num rio e deixou dois mortos, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na Rodovia BR-459, na altura do quilômetro 21,7, no município de Caldas, no interior do Estado. Ontem, familiares dos ocupantes do automóvel do município de Caldas (MG) entraram em contato com policiais indagando sobre um possível acidente com o carro. Os patrulheiros rodoviários fizeram um rastreamento, mas nada encontraram. Durante esta madrugada, no entanto, algumas pessoas informaram que teriam visto um veículo embaixo de uma ponte sobre o rio na BR-459. Os policiais se dirigiram ao local e encontraram os dois ocupantes já sem vida. Eles foram identificados como Benedito Westim Dias, de 78 anos, o motorista do carro, e a passageira Maria José Dias, de 61 anos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caldas.