Carro capota e mata quatro jovens em Pirajuí

Quatro rapazes morreram nesta quarta-feira, 9, após o carro em que estavam capotar e pegar fogo na Rodovia Marechal Rondon, em Pirajuí, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista Cleiton Aparecido Alves, de 25 anos, teria perdido o controle do veículo e se chocado contra uma boca-de-lobo na altura do quilômetro 409,7, capotando em seguida. Cleiton e os passageiros João Carlos Falavigna, de 19 anos, Reginaldo Aparecido da Silva, de 28 anos, e Paulo Sérgio Melão, de 20 anos, morreram carbonizados. Os corpos deles foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Lins. Como o carro foi parar no canteiro central, não foi necessário interditar o trecho da rodovia.