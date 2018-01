Carro + Celular

Brasil Flex yPermite comparar preços de gasolina e etanol e descobrir com qual é mais vantajoso de abastecer. Compara consumo médio/quilometragem percorrida /totais de litros e gastos. Para iOS

KD Meu CarroyApp que registra o local onde você parou no estacionamento (incluindo piso) e tempo de permanência. Na hora de voltar para o veículo, ele vai apontando o caminho. Para iOS e Android

Econoflex yFaz comparações de preços de combustíveis, diz qual é mais vantajoso usar e até quando é vale a pena abastecer com etanol. Para Android

Apontador Postos yUsa sua localização, exibe os postos de combustível mais próximos e o caminho para chegar neles. De quebra, ainda traz os preços por litro de álcool, gasolina, diesel ou GNV. Para iOS

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apontador Rodoviário yConsulta preços e localização de pedágios. Basta inserir as cidades de origem e destino que ele exibe a melhor rota e os valores. Soma ainda o quanto você vai gastar de combustível na viagem. Para Android e para iOS

Olho na Estrada yTraz imagens das concessionárias das estradas em tempo real nos Estados de São Paulo e Paraná. Versões para iPhone, iPad (esta chamada Olho na Estrada HD) e Android

iWrecked yUm app muito útil no caso de você sofrer uma colisão. Cria um formulário sobre o acidente onde podem ser anexadas fotos do local e dos danos no veículo. Também permite incluir dados dos motoristas e de outros carros envolvidos no acidente. E ainda gera um PDF com o relatório. Disponível para iOS e Android

Meu CarroyUm assistente completo para o veículo. O programa controla revisões, troca de óleo e filtros, acha mecânicas, borracharias e lava-rápidos nas proximidades e muito mais. Para iOS

EstacioneyAcha os estacionamentos mais próximos. Útil para quando você estiver em local desconhecido. Para iOS

Rodízio SP yMostra as ruas na área do rodízio, se você está dentro dela - pelo GPS - e quanto tempo falta para acabar. Para iOS