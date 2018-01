Carro com bebês é roubado nos Estados Unidos

CATHEDRAL CITY - Um carro com dois bebês foi roubado em Cathedral City, no sul da Califórnia, na noite desta quinta-feira, 23. Os meninos, de um e dois anos, estão desaparecidos. A polícia informa que os dois irmãos estavam no carro da babá quando ela saiu e alguém roubou o veículo.

A polícia diz que não há informação sobre o suspeito. Cathedral City, com cerca de 50 mil habitantes, está próxima de Palm Spring e a 160 quilômetros de Los Angeles. / AP