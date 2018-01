Carro com iPod chega ao Brasil A Citroën está lançando no Brasil a edição especial Musique, primeiro carro do País equipado de série com iPod integrado ao sistema de som, disponível para toda a linha C3. A versão 1.4 custa R$ 40,9 mil. O som do C3 Musique é caprichado. Inclui um CD player Pioneer de 50 Watts com controle remoto, seis alto-falantes e um subwoofer de 10 polegadas instalado sob o banco do passageiro. Já o tocador de arquivos digitais é o iPod Nano Black de 1 GB, da Apple, com capacidade para até 240 músicas. O pacote inclui suporte e carregador do aparelho, cabo retrátil e chicote para conexão. Fora do Brasil, a onda dos MP3 players em carros é forte. A Apple acaba de firmar acordos com GM, Ford e Mazda para fornecer sistemas de som com leitura para iPod nos veículos dessas marcas nos EUA. Segundo a empresa, a estimativa é que 70% dos automóveis produzidos nos EUA em 2007 tenha essa tecnologia. General Motors e Mazda irão oferecer o sistema de som com integração para iPod em todos seus automóveis. Já o grupo Ford só vai incorporar o acessório em alguns veículos das marcas Ford e Lincoln. O iPod também ganhou lugar cativo nos carros da Nissan no Japão. Uma parceria entre as duas empresa fez com que a montadora lançasse um sistema exclusivo de navegação em seus automóveis. Uma das vantagens é que o motorista pode controlar o tocador digital por uma tela widescreen de 7 polegadas. O iPod permanece carregado e, dessa forma, é ideal para viagens longas.