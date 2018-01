Carro com painel 'social' é só promessa

A propaganda é ambígua. No site, existe a promessa de que, com ele, "você se conecta com suas redes sociais". Já o comercial de TV diz que ele "lê notícias da sua rede social e internet".

A segunda indicação é mais próxima da realidade. Uma pena. Eu cheguei mesmo a pensar que poderia, parado no trânsito, atualizar meu mural do Facebook, saber quem curtiu meu comentário ou descobrir os últimos tweets da timeline.

Mas o Social Drive não faz nenhuma dessas coisas, que são as atividades mais comuns dos usuários no Facebook ou Twitter.

Primeiro, o sistema do carro não está conectado à rede (a publicidade se vangloria de ele funcionar "sem internet"). Antes de usá-lo, você precisa se cadastrar no site Social Drive em um computador qualquer.

Uma vez registrado, você seleciona quais redes sociais (Facebook, Twitter, Foursquare e, erm, Busk) e quais funções e amigos quer ativar de cada uma. Do Facebook, você pode selecionar aniversários, mensagens diretas, relacionamentos e amigos que vão a eventos. Do Twitter, apenas menções, DMs e, bizarramente, quem deu "unfollow".

Essas informações são lidas em viva-voz pelo serviço toda vez que você ligar para o número do Social Drive. A ligação é feita pelo volante do carro e falando o número em voz alta.

A outra parte do serviço são os serviços de notícias dos portais UOL, Terra e G1. Cada vez que ligar para o Social Drive, o sistema lerá para você as manchetes (e só as manchetes) dos portais que escolher. Fiquei sem entender a utilidade desse noticioso fast food. Ainda prefiro ligar o rádio e saber um pouco mais sobre cada assunto.

O Social Drive faz parte de um sistema multimídia desenvolvido pela Fiat e Microsoft chamado Blue&Me. Com Bluetooth, USB e viva-voz, ele telefona, lê SMS, consulta a agenda e toca música. É prático, mas falho: é comum ter de repetir comandos até ser entendido pelo sistema.

O Blue&Me aparece em diversos modelos do fabricante, mas só nos carros da linha Punto ele vem com Social Drive. Em alguns modelos, é oferecido como um opcional, com preço entre R$ 868 e R$ 1.224 (com GPS). Em outros, faz parte do pacote Comfort 3 ou Creative 4.