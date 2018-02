Carro com secretário de Cabral é atingido por três tiros

Para Teixeira, os criminosos tentaram assaltá-lo. Através de sua assessoria, o secretário descartou que tenha sido vítima de um atentado, pois utilizava um carro reserva. O veículo que ele costuma usar estaria com defeito, segundo a assessoria.

O Fusion foi interceptado por um Logan. Três bandidos desceram do carro. Como o motorista não parou, os criminosos atiraram. Nenhum disparo perfurou o veículo. Teixeira conseguiu escapar ileso do local. Na fuga, um dos supostos ladrões foi atropelado. O secretário registrou o episódio na 37ª Delegacia de Polícia (Ilha do Governador).

A assessoria da Pasta informou que Teixeira havia saído de uma reunião com o governador Sérgio Cabral (PMDB), no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, na zona sul da cidade.Teixeira chefiou a Polícia Civil do Rio em 2002, quando Benedita da Silva (PT) assumiu o governo do Estado, depois que o então governador Anthony Garotinho deixou o carro para concorrer à Presidência da República. Em 2010, Teixeira foi eleito deputado estadual.