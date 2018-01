Carro-conceito suíço é movido a biocombustível

A fabricantes suíça de carros Rinspedd apresentou nesta quinta-feira, 22, o carro-conceito "eXasis". O veículo tem motor de 750 cilindradas movido com etanol biocombutível e pode transportar até duas pessoas. O veículo será apresentado oficialmente no salão Essen Motor Show, na cidade de Essen, no oeste da Alemanha. O evento ocorrerá entre os dias 1º e 9 de dezembro. Modelos apresentam o eXasis, que anda com etanol. Foto: AP