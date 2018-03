Carro da prefeitura de Sorocaba-SP é usado em assalto Um carro oficial da prefeitura de Sorocaba (SP) furtado no final de semana foi usado hoje numa tentativa de assalto a uma fazenda no município de Paranapanema, a 170 quilômetros de distância. Sem cobrir a identificação do veículo, que tinha o brasão do município e logomarcas da prefeitura, três bandidos invadiram a fazenda para roubar um trator. Um dos moradores conseguiu avisar a polícia e, cercados, eles foram presos. Um deles, o motoboy Fábio Schiavotto, assumiu o furto do veículo.