Carro desgovernado deixa 2 mortos na Zona Sul de SP Um carro desgovernado se chocou contra uma placa de sinalização e deixou dois mortos na Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, junto ao acesso à Rua Sena Madureira, no Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5h30 e as vítimas morreram na hora. O trânsito ficou bloqueado por cerca de 4 horas para a realização da perícia, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego. O caso foi registrado no 36º Distrito policial.