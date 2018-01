Carro do MIT pode ser alternativa para grandes cidades

Um projeto do Massachussetts Institute of Technology (MIT) pode ser a solução para trajetos de distância curta, como grandes cidades. De acordo com reportagem publicada nesta terça-feira, 7, no site CNET News, o projeto intitulado "City Car" é, na verdade, um sistema de compartilhamento de veículos adaptado à vida urbana. Os carros estacionam acoplados um ao outro, por exemplo. Projeto prevê venda em série para estacionamento coletivo. Foto: Divulgação Em simulação, homem sai do metrô e pega um "City Car" para ir até o destino. Foto: Divulgação Há lugar para duas pessoas na cabine e o veículo é movido a baterias elétricas de lítio, as mesmas usadas em celulares e laptops. "O problema com o trânsito em massa é que você sabe para onde quer ir, mas não o tempo que levará. Às vezes é melhor dirigir por apenas um quilômetro a partir da estação de trem ou metrô", afirma Franco Vairani, Ph.D. em arquitetura do MIT. Enquanto o "City Car" está em desenvolvimento - o primeiro protótipo deve ser lançado no ano que vem -, uma moto tipo scooter, também desenhada por Vairani, deve ser apresentada numa feira de automóveis em Milão, na Itália, na semana que vem.