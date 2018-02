Carro-forte capota e despeja € 2 milhões em moedas na estrada

Trabalhadores tentam recolher o dinheiro, que estava todo em moedas de um e dois euros.

Foto: Vincnezo Maizzi/AP

Dezenas de motoristas pararam seus carros em plena estrada para recolher moedas depois que um carro-forte capotou espalhando € 2 milhões (cerca de R$ 4,5 milhões) por uma rodovia no sul da Itália.

As portas traseiras do carro-forte se abriram no acidente, perto da cidade de Foggia, deixando cair a carga. O dinheiro estava todo em moedas de um e dois euros.

Vários motoristas escaparam com parte da carga antes da polícia chegar. A polícia acredita que estes recolheram pelo menos € 10 mil em moedas da estrada.

Mais tarde, os agentes fecharam a estrada para tentar recuperar o dinheiro. O incidente teve grande destaque nos jornais italianos.

O carro-forte, que pertencia a uma empresa de segurança, transportava as moedas de Cesena para Bari, como parte de uma distribuição de dinheiro da Casa da Moeda para bancos, dizem os jornais.

