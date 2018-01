Carro gira, fala com motorista e estaciona em qualquer lugar

Um carro em forma de bola apresentado nesta sexta-feira, 5, pela empresa japonesa Nissan foi desenvolvido para estacionar em pequenos espaços. Suas rodas giram 90 graus e a cabine giratória chega a fazer um círculo completo em volta de si. Assista à demonstração do Pivo 2 O Pivo 2, como o carro ecológico é chamado, participará de um evento automotivo em Tóquio neste mês e tem capacidade para transportar três pessoas. Como o custo de produção ainda é muito alto, o pequeno carro ainda não está disponível para venda, de acordo com representantes da Nissan. Na demonstração desta sexta-feira, o carro parou perto de uma vaga de estacionamento muito apertada, girou as rodas em determinado ângulo e entrou no espaço sem precisar de manobras como a maioria dos veículos. A parte de cima do carro gira 360 graus, independentemente das rodas. Motoristas podem virar o rosto para a direção que quiserem. Designers da Nissan adicionaram ainda funções robóticas ao Pivo 2, upgrade de um carro apresentado há dois anos. Olhos e uma cabeça mecânica perto da direção falam com voz eletrônica para fazer companhia ao motorista. O carro também consegue decifrar imagens do rosto para detectar se a pessoas estão felizes ou zangadas. O rosto de robô diz frases programadas conforme cada emoção, como "Relaxe, não se preocupe" se o motorista parecer preocupado. "Queremos que as pessoas percebam quanto os carros podem ser divertidos", afirma Shro Nakamura, diretor de design da Nissan. A empresa também planeja revelar na Tokio Motor Show seu carro esporte "turbinado" com asas. A feira abre ao público no dia 27 de outubro.