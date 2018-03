Carro invade pista na Marginal Tietê e mata operário Dois operários da Construtora Camargo Correia, que providenciavam sinalização para realização de obras da AutoBan, foram atropelados por um Renault Mégane, na Marginal do Tietê junto à Ponte Attílio Fontana, na região de Vila Jaguara, zona oeste da capital. O fato ocorreu por volta das 23 horas desta quinta-feira. Um deles morreu e o outro sofreu fratura de perna. O motorista sofreu traumatismo craniano quando o veículo se chocou contra o guard-rail lateral da pista. A identidade das vítimas e do causador do acidente não foram reveladas pela polícia. Depois da demolição das casas de alvenaria de uma pequena favela existente junto à Ponte Attílio Fontana, para a construção de novas vias de acesso à Rodovia Anhangüera, a Camargo Correia, contratada pela Autoban, concessionária que administra o Sistema Anhangüera-Bandeirantes, iniciou obras na Marginal Tietê do complexo viário naquele local. Na noite de ontem, operários colocavam cones luminosos, reduzindo a pista para garantir a segurança dos trabalhadores. Enquanto a pista era sinalizada, surgiu, em alta velocidade, o Renault Mégane com placa de Curitiba. O veículo Invadiu a área sinalizada e atingiu um dos operário, que não resistiu aos ferimentos e morreu. A velocidade era tal que, cerca de 50 metros adiante, o carro atropelou outro trabalhador que executava a mesma função. Com fratura exposta numa das pernas ele foi levado por outra ambulância da AutoBan para o PS do Hospital Regional de Osasco.