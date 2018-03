Carro invade ponto comercial e atropela um em SP Um carro invadiu um estabelecimento comercial hoje após se chocar com outro em uma rua do Jardim América, zona oeste de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que registrou o acidente às 8h43, o automóvel que entrou no comércio teria atropelado uma pessoa. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, não havia sido acionado para a ocorrência. Uma faixa e a calçada da via foram interditadas pela CET. O congestionamento em toda a cidade, às 9h38, era de 67 km neste segundo dia da lei que restringe a circulação de caminhões. Mais da metade da lentidão se concentrava nas vias da zona sul. A Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos acumulava a maior fila de engarrafamento com 9,7 km na pista expressa, entre as Pontes Engenheiro Ary Torres e Fepasa. A Avenida dos Bandeirantes estava congestionada por 6 km no sentido da Rodovia dos Imigrantes, entre o Viaduto Jabaquara e a Marginal do Pinheiros, e por 5,1 km no sentido contrário, entre os Viadutos Santa Amaro e Aliomar Baleeiro.