Carro oficial é apreendido com 280 kg de maconha no PR Um Fiat Ducato, veículo oficial da Prefeitura de Cascavel, no Paraná, foi apreendido ontem (21), com cerca de 280 quilos de maconha, na Rodovia BR-277, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro não obedeceu a uma ordem para parar, na altura do km 140, tentando fugir. Os policiais perseguiram o veículo, que foi abandonado pouco tempo depois. O motorista fugiu. Três homens que estavam em outro veículo, que pode ter sido usado como ''batedor'', foram detidos. Por terem passagem pela polícia, os três foram encaminhados para a Polícia Federal.