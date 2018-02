Carro policial é nova prova contra ex-namorado de Mércia A polícia recebeu uma prova contra o policial militar aposentado Mizael Bispo de Souza e o vigia Evandro Bezerra da Silva, indiciados pela morte da advogada Mércia Nakashima. Em depoimento, Silva afirmou que ele e Souza, ex-namorado da vítima, passaram por uma viatura da Polícia Militar (PM) quando voltavam da represa de Nazaré Paulista (SP) na noite de 23 de maio - o corpo da advogada foi encontrado no local no dia 11 de junho. Ontem, a polícia confirmou que havia um carro da corporação no local e horário indicados pelo suspeito.