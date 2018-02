Carro que matou filho de atriz deve ser periciado hoje Agentes da 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea, realizarão ainda hoje uma perícia no carro de Rafael de Souza Bussamra, que confessou ter atropelado e matado o filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas, Rafael, de 18 anos, na madrugada de ontem. Os investigadores pretendem apurar as contradições entre os depoimentos dos policiais militares que abordaram o carro na saída do túnel e o motorista. O corpo do jovem está sendo velado no cemitério do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro.