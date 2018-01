'Carro robô' da Nissan testa tecnologia anticolisão

A fabricante de carros japonesa Nissan apresentou nesta quinta-feira à imprensa do país a nova série de carros robôs que possui tecnologia anticolisão. Os coloridos e simpáticos robozinhos ganharam o nome de Eporos.

Os robôs motorizados são equipados com sistemas de comunicação wireless, que permitem, por exemplo, medir a distância de um obstáculo e mudar a rota automaticamente.

A montadora já havia apresentado um carro robô com sistema parecido em setembro do ano passado, inspirado no sistema anticolisão das abelhas.

Mas essa versão, que nasceu da observação de cardumes de peixes, tem uma capacidade muito maior de se desviar de barreiras dispostas num ângulo de 180 graus.

A invenção permite também que vários robozinhos possam correr lado a lado num caminho cheio de obstáculos sem esbarrar uns nos outros. Cada aparelho pode mudar a direção automaticamente quando necessário.

"Nós, do mundo motorizado, temos muito a aprender com o comportamento de um cardume de peixes em termos de liberdade e segurança que cada animal tem dentro do grupo", disse o gerente do laboratório de mobilidade da Nissan, Toshiyuki Andou.

A Nissan espera aplicar, num futuro próximo, a tecnologia em carros de passeio e, assim, evitar acidentes.

A empresa vai fazer a primeira demonstração dos carros robôs andando juntos na feira de tecnologia Ceatec Japan, que começa na semana que vem na capital japonesa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.