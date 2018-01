Carro sem motorista é exibido nos EUA

Um carro que não precisa de motorista foi apresentado pela montadora General Motors em uma feira de tecnologia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O veículo tem sensores baseados em lasers e radares, que dão uma visão de 360 graus do carro. O sistema permite que uma tecnologia de inteligência interprete o que está em volta do veículo e decida o que vai fazer em seguida. A GM disse que pretende lançar o carro no mercado em 2018 e a primeira utilização dos veículos seria em estradas. Versões posteriores poderiam ser capazes de reduzir congestionamentos, com veículos programados para se aproximar bastante uns dos outros, como se fossem carros dentro de um trem, e para otimizar o uso do espaço em estradas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.