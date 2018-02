Carro velho polui 28 vezes mais que novo, diz Anfavea Levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) conclui que a poluição originada do motor de um carro com mais de 15 anos de uso é 28 vezes maior que o de um carro novo, com menos de 6 mil quilômetros rodados. "Cerca de 33% da frota é responsável por 80% da poluição", diz Henry Joseph Junior, presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Anfavea, referindo-se à porcentagem de veículos com mais de 15 anos de uso. "E um carro com mais de 15 anos de rodagem, se não estiver bem regulado e com manutenção perfeita, polui ainda mais."