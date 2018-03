Carros alegóricos complicam trânsito na Marginal do Tietê

O transporte de quatro carros alegóricos que estavam no Sambódromo do Anhembi para o barracão de uma escola de samba complicou o trânsito na Marginal do Tietê, por causa da interdição total da pista expressa da via, no sentido Lapa/Penha, durante a madrugada desta terça-feira, 12, além de bloqueios parciais na via local. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os bloqueios tiveram início às 22h40 de segunda-feira, 11, e se estenderam até 5h55. Embora as pistas tenham sido totalmente liberadas, ainda havia no início da manhã reflexos das interdições no trânsito. Por volta das 7h25, os motoristas enfrentavam nove quilômetros de congestionamento. Contudo, o pior ponto de lentidão na cidade era a Avenida Radial Leste, onde havia 9,5 quilômetros de morosidade. No horário, a CET registrava 54 quilômetros de congestionamento em toda a cidade.