Carros da Ford terão tecnologia da Microsoft, diz jornal A Ford pretende anunciar em janeiro um acordo com a Microsoft para colocar a tecnologia da gigante de software dentro de alguns de seus carros, informou o Wall Street Journal na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O sistema --que será batizado de "Sync" e inclui tecnologia sem fio Bluetooth e um sistema operacional "in-vehicle"-- eventualmente poderá ser opcional para toda a linha Ford, segundo o jornal. O "Sync" é desenhado para permitir comunicação telefônica móvel sem uso das mãos e transferência de informações sem fio dentro do carro, incluindo e-mail e download de músicas, disseram as fontes ao Wall Street Journal. A tecnologia será lançada no ano que vem como opcional em pelo menos dois modelos Ford, os sedãs Focus e Five Hundred, disse uma pessoa familiar com o assunto ao jornal. A montadora pretende anunciar o "Sync" durante a feira de automóveis de Detroit e no Consumer Electronics Show em Las Vegas durante a semana de 10 de janeiro. O porta-voz da Microsoft Chris Elliott disse ao Wall Street Journal que a fabricante de software tem trabalhado com a Ford em certas tecnologias, mas recusou-se a dar detalhes. Procurados pela Reuters, representantes da Ford e da Microsoft não estavam imediatamente disponíveis para comentar o tema.