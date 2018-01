O Google anunciou na semana passada o serviço Street View no Brasil, que permite visualizar ruas como se o usuário estivesse caminhando por elas, com nível de aproximação bem detalhado. A capital paulista será a primeira cidade do País a ser fotografada pelos 30 carros vermelhos do Google - fruto de parceria com a Fiat -, depois Belo Horizonte e então Rio de Janeiro. Não há previsão para os dados entrarem no ar. Os carros começam a rodar pela capital em cerca de um mês, tempo necessário para os últimos ajustes de infraestrutura. Cada veículo tem nove câmeras instaladas no capô (oito laterais e uma para cima), de forma que as imagens criem sensação de tridimensionalidade. O passo a passo da captação de imagens será publicado na internet: http://www.googlestreetviewbyfiat.com.br/. A principal polêmica em torno do Street View é privacidade. Há um sem número de blogs e sites que exploram "flagras" e dados confidenciais revelados pelo serviço. O Google minimiza os problemas: diz que retira imagens impróprias e que borra rostos e placas de carros. __________________________________________________________________________________________ Link, edição 923, 6/7/2009 capa • O nascimento da geração Lost • O canal que passa seu programa na hora que você quer • Saiba Como - Ligar o computador na TV • A TV está ficando com a cara da internet... • ...E a internet está ficando com conteúdo de televisão software • Firefox 3.5 mira no futuro com vídeo, 3D e geolocalização games • GamePlay apaga limite entre arte e diversão internet • HTML 5 abre novas rotas de navegação • Carros do Google Street View tomam as ruas de SP em um mês • #ForaSarney e a mobilização no Twitter • Pensadores pop discutem sobre o preço do futuro • Lei Azeredo está em vias de ser derrubada entrevista • Harvey Levin, do TMZ.com - O homem por trás do site que deu o furo da década