Cartão de memória expõe vítimas de fraudes na Austrália A polícia australiana perdeu um cartão de memória contendo informações justamente de vítimas de crimes digitais. Dentro da mídia, havia um dossiê com dados de 3,5 mil clientes de 18 bancos que foram vítimas de fraudes que envolveriam até a máfia russa. Os dados não estavam criptografados, o que permitiria a qualquer um acessar as informações. Porém, a divisão de crimes tecnológicos da Austrália informou que os dados não são suficientes para expor as pessoas a novas ameaças de fraude. Mesmo assim, todas as pessoas envolvidas terão seus dados e contas bancárias sendo vigiadas para prevenir fraudes, tudo bancado, claro, pela polícia daquele país.