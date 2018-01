Cartas Pirataria Em nome da Motion Picture Association - América Latina, gostaríamos de parabenizá-los pelo artigo "O mal da campanha antipirataria", publicado em 24/12, no qual expõem que o crime organizado é o grande beneficiado pela indústria de filmes e músicas piratas. Discordamos, porém, da tentativa de distinguir a atividade de baixar conteúdos da Internet sem autorização e a de vender cópias de DVDs piratas. Acreditamos, sim, que o DVD do camelô e o filme baixado sem autorização são equivalentes, pois nos dois casos beneficia-se de um bem sem pagar por ele devidamente. Além disso, não podemos deixar de salientar que é precisamente de uma única cópia baixada da Internet que procedem as milhares de outras comercializadas nas ruas massivamente. No mesmo artigo, o jornalista atribui à Motion Picture Association of America um dado segundo o qual 15% do mercado brasileiro de DVDs seria pirata. De acordo com um estudo realizado pela MPAA, em 2006, este número é 59%, igual ao divulgado pelo Ministério da Justiça. A MPAA considera importante todas as contribuições ao debate que visem explorar a amplitude, as causas e as possíveis soluções para reduzir a pirataria audiovisual. Ficamos à disposição para fornecer quaisquer informações que possam interessar aos seus leitores sobre este assunto. Steve Solot Vice President Sênior Motion Picture Association – América Latina Pedro Doria responde: É no próprio site americano da MPAA que uma factsheet de 2004 a respeito de pirataria informa que DVDs piratas correspondem a 15% do mercado brasileiro. Nestes dois anos entre 2004 e 2006, o mercado oficial de DVDs aumentou barbaramente em vendas. A entidade sugere que, apesar deste aumento, a participação dos piratas saltou de 15% para quase 60%. Como a MPAA também não informa como chega a estes números, a impressão que fica é de que em uma das pontas há algum erro metodológico. Ou então estamos diante do negócio do século.