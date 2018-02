Há algumas palmeiras reais e imperiais numa praça próxima a minha casa soltando sementes. Qual o processo para forçar a pré-germinação dessas sementes, pois, do jeito que venho fazendo, as sementes não germinam.

Milton Pieroni

Laranjal Paulista (SP)

O especialista em plantas Luis Bacher explica que, se a semente estiver fresca, não é preciso fazer pré-germinação. Basta lavar, despolpar e plantar a semente limpa em canteiro ou caixa sementeira (encontrada no mercado). Para isso, cubra com substrato ou com areia grossa de construção. Depois, faça regas frequentemente e mantenha a terra úmida. A planta deve ficar em lugar claro, com sol e claridade, e protegido da chuva. Depois de 30 a 40 dias após a germinação, já se tem a muda. Se o leitor quiser fazer a pré-germinação, deve-se pegar um saco de plástico transparente, encher com vermiculita úmida (mineral para sementeira encontrado pronto em lojas de jardinagem) ou serragem apodrecida (encontrada em serralherias - mas deve-se deixá-la apodrecer antes de usar). Coloca-se a semente ali, que também deve germinar. Quando isso ocorrer, faz-se o transplante para um tubete ou embalagem individual. No tubete ou embalagem própria para mudas, usa-se substrato e planta-se a semente germinada. Normalmente, as mudas começam a ser vendidas com 70 a 80 centímetros de altura. Nessa fase já podem ser transplantadas para o jardim ou local definitivo. Contato, tel. (0--19) 3451-1221.

Aluguel de colhedora: quais cuidados tomar

Vi reportagem no Agrícola sobre a mecanização da lavoura de café e a possibilidade de alugar colhedoras. Gostaria de obter mais informações sobre o assunto e indicação de locais onde posso contratar esse tipo de serviço, especificamente na região de Adamantina (SP).

Roseli Garcia

roselipresley@yahoo.com.br

O aluguel de máquinas, principalmente de colhedoras, tem sido a saída para produtores sem maquinário próprio e para os que planejam comprar uma colhedora, mas antes testam o equipamento em campo. Para o pesquisador Cláudio Alves Moreira, do Instituto Agronômico (IAC-Apta), de Campinas (SP), trata-se de opção interessante, mas é preciso avaliar o custo-benefício. "O aluguel depende de vários fatores, como custo do serviço, capacidade financeira do produtor, tamanho da área a ser colhida e distância entre as fazendas, caso a máquina seja de um outro produtor." Ele diz também que, por ser um serviço que remunera o dono da máquina pelo volume colhido, deve-se observar se o trabalho não está sendo feito em condições que prejudiquem a lavoura, como a máquina operando em alta velocidade ou com excessiva energia de vibração das hastes, que comprometem o cafeeiro. "Estima-se que uma colhedora autopropelida pode trabalhar adequadamente de 80 a 100 hectares; rebocadas, derriçadoras/colhedoras adaptam-se bem a 50 hectares." Quanto a locais que oferecem o serviço, Moreira diz que em regiões produtoras é possível achar empresas e locadores autônomos, normalmente cafeicultores que alugam seu maquinário para obter renda extra. Uma dica é contatar a Casa de Agricultura de Adamantina, tel. (0--18) 3521-2485, para saber se há produtores que alugam. Pode-se também contatar produtores vizinhos para saber se alguém presta esse tipo de serviço. O professor Fábio Moreira da Silva, da Universidade Federal de Lavras (Ufla-MG), recomenda, ao alugar, fazer um contrato, com preço, data de início e prazo de execução do trabalho. "Também é preciso se programar, já que os prestadores do serviço, em geral, trabalham no mínimo 15 horas por dia, o que corresponde a um volume médio diário de café colhido de 54 mil litros que vai para os terreiros."

Leitor quer comprar jegue em São Paulo

Estou tentando encontrar algum criador de jegue em São Paulo. Preciso de um jegue pequeno, iguais àqueles do Nordeste (tamanho de um pônei). Poderiam me orientar?

Denis Bourgerie

Campinas (SP)

Em São Paulo é difícil encontrar criadores de jegues, que é uma raça de jumento. Segundo criadores de jumento, o jegue não tem valor econômico para criação comercial. O criador Osmar Russo, de Lorena (SP), diz que o jumento paulista ou brasileiro é mais comum no Sudeste. Esses animais, diz, são mais resistentes, melhores de anca e marchadores. Servem como animal mais forte, mais robusto, tanto para puxar peso quanto para cavalgada. O leitor pode entrar em contato o criador Russo, tel. (0--12) 3152-2301, que pode prestar mais esclarecimentos.

Providências para transportar orquídeas

Sou leitora assídua do Agrícola e apaixonada por orquídeas. Tanto que tenho um pequeno orquidário em casa, onde costumo passar meu tempo livre. Entretanto, vou me mudar. Gostaria de saber o que preciso fazer para levar as plantas de um Estado para outro. Devo fazer algum documento ou o trânsito é livre?

Maria Evangelista

Embu (SP)

O transporte de orquídeas de coleção particular, como é o caso da leitora, não exige documentação e pode ser feito sem problema entre Estados, diz o especialista Apraham Minassian, da Armênia Orquídeas, de São Paulo (SP). Segundo ele, apenas no transporte comercial, no caso de venda, por exemplo, é preciso portar nota fiscal. Ele diz que a leitora só deve tomar cuidado para que a mudança não afete as orquídeas. Segundo ele, pode-se transportar as flores nos próprios vasos, acondicionados em caixas. Mas ele alerta que é importante que os vasos estejam secos durante o transporte. Não faça regas pelo menos quatro dias antes da mudança. "Como as orquídeas vão ficar em ambiente fechado durante algum tempo, a umidade pode causar fungos e bactérias e até matar a planta", explica. Se as orquídeas forem com o caminhão de mudança, é preciso alertar a equipe para que os vasos sejam transportados de forma segura, sem perigo de tombar durante a viagem. "As orquídeas aguentam até cinco dias neste ambiente, sem problema", garante Minassian. Armênia Orquídeas, tel. (0--11) 2996-3861.

Pesquisador dá dicas sobre bananeiras

Tenho uma propriedade em São José dos Campos (SP) com várias bananeiras. Entretanto, de uns tempos para cá, elas não mais dão frutos. Existe algum cuidado especial, como poda, para que isso não aconteça? Estou com saudade das minhas bananas.

Maria Eugenia Alves

meugenia@sptrans.com.br

As bananeiras, como todas as plantas, têm diferentes períodos para crescer, desenvolver caules e folhas e produzir frutos. Para que isso ocorra, é necessário que as plantas recebam adequadamente água, luz solar e nutrientes, diz o agrônomo Edson Shigueaki Nomura, pesquisador da Apta do Vale do Ribeira. "Planta com alguma deficiência nutricional não apresenta sua exuberância característica, tem baixa produção e dificuldades na maturação dos frutos", afirma. "Uma touceira de bananeira é composta por várias plantas, pois possui perfilhos ou brotações laterais que crescem para começar novo ciclo de produção. A recomendação é manter somente uma família - a planta-mãe, o filho e o neto, para que a bananeira se desenvolva adequadamente e não haja competição entre as plantas por água e nutrientes." Nomura recomenda à leitora consultar um agrônomo ou entrar em contato com a Apta, para mais informações, tel. (0--13) 3856-1656.