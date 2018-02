Gostaria de receber informações sobre quais são as melhores regiões do Estado de São Paulo, em termos de clima e solo, para cultivar romã em grande escala.

Antonio Gláucio Thomaz

ipebrasil@globalvivo.com.br

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A romãzeira é uma planta que se adapta a climas tropicais e subtropicais, suportando até climas semiáridos, diz o engenheiro agrônomo Victor Branco de Araujo, diretor do Centro de Produção de Mudas da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura paulista. "Neste caso, com exceção das regiões muito frias, todo o clima do Estado de São Paulo é apto para o plantio da romã", afirma. De acordo com Araujo, em relação ao tipo de solo mais indicado, por se tratar de cultura perene, é necessário que o plantio seja feito em solos profundos, férteis, com boa drenagem e devidamente corrigidos. A aplicação de calcário corrige a acidez do solo e deve sempre ser feita com base em análise de solo, realizada em laboratórios especializados. No site www.cati.sp.gov.br, link Venda de mudas, há dicas para a instalação do pomar, adubação verde, covas ou sulcos e plantio das mudas. Cati, tel. (0--19) 3743-3832.

Banana-maçã não deve ser podada

Há dois anos plantei um pé de banana-maçã que se transformou em uma moita com seis pés. Fui alertado para o fato de que não devo deixar mais do que quatro pés na moita, pois, a partir daí, os frutos perdem qualidade, ficam menores e criam pequenos grumos. É procedente esta afirmação? Como devo

fazer para obter frutos de boa qualidade?

José Varlese

Mairiporã (SP)

A maioria dos produtores comerciais de banana utiliza a técnica de poda ou desbaste para manter um determinado número de plantas e, assim, obter frutos de qualidade, explica o engenheiro agrônomo Edson Shigueaki Nomura, pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) Polo Vale do Ribeira, da Secretaria de Agricultura. "A técnica consiste em manter, dentro de uma touceira ou família, somente uma planta por geração: uma planta mãe, uma planta filha e assim por diante, para que não haja competição por água e nutrientes entre as plantas", diz o agrônomo. No caso da banana-maçã, porém, o uso da poda não é recomendado, por causa da maior suscetibilidade da espécie à doença fusariose ou mal-do-panamá. "Essa doença pode ser transmitida de uma planta para outra por meio da ferramenta de corte empregada na poda." Segundo Nomura, existem duas opções para o leitor. A primeira é manter a touceira com todas as plantas, mas aplicar adubo químico ou orgânico em maior quantidade para suprir a necessidade nutricional de todas as plantas. A outra opção é realizar a poda somente dobrando ou quebrando as plantas que se queira eliminar, sem usar qualquer ferramenta cortante. "O leitor deve consultar um agrônomo da região ou entrar em contato conosco", diz o pesquisador. Apta Polo Vale do Ribeira, tel. (0--13) 3856-1656.

Dicas para formar uma horta caseira

Tenho uma propriedade na cidade de Itapuí (SP), com um quintal de cerca de 100 metros quadrados de terra, onde cultivo um pequeno pomar. Tenho interesse em aproveitar melhor esse quintal, plantando hortaliças para consumo familiar. Que cuidados devo tomar com a terra ao formar canteiros de hortaliças?

Ennio Botton

enniobotton@gmail.com

Com relação aos cuidados com canteiros de hortaliças, em primeiro lugar o engenheiro agrônomo Silvio Roberto Penteado, especialista em agroecologia, ensina que é preciso demarcar as áreas do canteiro, que deve ter em torno de 1,20 metro de largura e 5 metros de comprimento. "Entre os canteiros deixar sempre um caminho de 40 a 50 centímetros para passagem", destaca. Depois, fazer uma limpeza, retirando todas as ervas nativas, pedras e tocos de madeira do local. Em seguida, preparar o solo, com o uso de enxadões ou pá, revolvendo o solo na profundidade de 30 centímetros. Antes de preparar o terreno, orienta, se for o caso, deve-se distribuir o calcário, que com o revolvimento da terra será incorporado em profundidade. Para o plantio de lima-da-pérsia, deve-se abrir uma cova nas dimensões de 50 x 50 x 50 centímetros, separando as terras da superfície (20 centímetros) e do fundo. Misturar em primeiro lugar 500 gramas de calcário. Depois misturar com a terra de cima 20 litros de esterco de curral bem curtido, 1 quilo de termofosfato (Yoorim) ou farinha de ossos e 500 gramas de cinza de madeira ou 300 gramas de sulfato de potássio. Voltar a terra na cova, deixando a altura 20 centímetros acima da superfície do terreno, "senão vai afundar com as chuvas e o assentamento da terra da cova". Marcar com uma estaca e molhar. Depois de 30 dias, fazer o plantio das mudas, abrindo uma coveta de 20 centímetros e encaixando bem as raízes ou o torrão. Não deixar as raízes tortas ou enroladas. Fazer uma coroa com a terra que sobrou e molhar com cerca de 20 litros de água. Manter a planta sempre irrigada, sem excesso, e proteger a planta contra o ataque de formigas cortadeiras. Estas e outras dicas estão no livro Horta doméstica e comunitária sem veneno, de Silvio Roberto Penteado. Mais informações, tel. (0--19) 3232-1562 ou no site: www.agrorganica.com.br.

Teca vai bem em terreno arenoso

Onde posso obter sementes ou mudas de teca e informações de manejo? Gostaria de plantar a espécie em meu sítio, na região de Ribeirão Preto (SP). A área é de solo arenoso.

João Carlos Ratto

joao5carlos@hotmail.com

O viveiro da Fazenda Citra, da Dierberger Plantas, em Limeira (SP), vende mudas de teca (Tectona grandis). Cada muda - o porte varia de 30 a 60 centímetros - custa entre R$ 2,50 e R$ 4. Segundo o gerente comercial da fazenda, Luís Bacher, o cultivo da teca é relativamente fácil e não há restrição de tipos de solo. "Ela se adapta bem a vários tipos de solo, incluindo os arenosos", afirma. O espaçamento indicado por Bacher é de 3 x 2 metros. "A cova, simples, pode ter 40 centímetros de diâmetro por 40 centímetros de profundidade." Para adubar, aplique 10 litros de esterco de curral e 200 gramas de superfosfato simples. "No plantio, regue abundantemente; depois, de duas a três vezes por semana, principalmente se não for época de calor intenso." Nativa do Sudeste Asiático, a teca é árvore de porte grande - alcançando entre 20 e 30 metros. A madeira é muito valorizada e, por ter alta durabilidade, é usada na construção naval e na indústria moveleira. No Brasil é cultivada comercialmente em regiões de clima tropical e subtropical e livres de geada. Fazenda Citra, tel. (0--19) 3451-1221 ou www.fazendacitra.com.br.

Figo-da-índia demora a dar frutos

Tenho na chácara dois lindos pés de figo-da-índia, 5 anos, e até agora nada produziram. Essa demora é normal? Quais os principais cuidados que se deve ter em seu cultivo?

Augusto Gasparini Filho

Salto (SP)

Conforme os pesquisadores Rafael Pio, da Universidade Federal do Paraná, e Edvan Alves Chagas, da Embrapa Roraima, é uma demora comum. "As plantas precisam crescer um pouco para dar as palmas e daí flores e frutos. "O crescimento inicial é um pouco lento." Os pesquisadores orientam podar o excesso de palmas, para deixar a planta equilibrada; aplicar adubos orgânicos.