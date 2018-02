Cartas 16/07/2010

VOTE NELAS

Com a invenção pelo governo petista de propaganda recomendando o voto em mulheres, chegamos ao estágio da palhaçada plena. Com o destaque dado à candidata do PT à Presidência em tal propaganda, atingimos a desfaçatez ilimitada. Pobre Brasil!

Euclides Rossignoli euros@ig.com.br

Itatinga

TRANSGRESSÕES

Tenho a impressão de que a Lei Eleitoral foi feita para ser burlada. O exemplo está nas constantes transgressões cometidas pelo próprio presidente Lula. E, pelo visto, não haverá punição severa.

Pedro Sergio Ronco sergioronco@uol.com.br

Ribeirão Bonito

O MELHOR

A melhor parte dos discursos de Lula quando burla a Lei (?) Eleitoral são as pausas que os áulicos se encarregam de preencher com aplausos.

Alexandru Solomon asolo@alexandru.com.br

São Paulo

QUEBRA DE SIGILO

Investigação da Receita

Quer dizer que a investigação da Receita Federal sobre quem acessou o Imposto de Renda de tucano vai durar 120 dias? Quatro meses? Só vai terminar após as eleições de outubro? Acho que só não termina antes para não prejudicar quem acessou ou quem ordenou que se bisbilhotasse o sr. Eduardo Jorge Caldas Pereira. Parabéns à Receita pela agilidade! Muito bom! Excelente!

Alvaro Salvi alvarosalvi@yahoo.com

Santo André

‘SEGUROBRÁS’

Mais um cabide

Esse (des)governo está querendo mesmo quebrar o País! Depois de ressuscitar a Telebrás e a Eletrobrás (esqueletos financeiros até hoje não totalmente pagos), de ter criado (ou estar criando) outras estatais, como a Petro-Sal - cujo petróleo (?) ainda está a pelos menos cinco anos e 5 mil metros de se confirmar a viabilidade financeira - e a Etav, relativa ao trem-bala (alta velocidade, com sete paradas?) e para daqui a cinco anos, agora quer criar uma estatal de seguros! A antiga (de resseguros) deu no que deu, só gastos. E empreguismo! Estatais, mais estatais. Diretorias, mais diretorias. Cumpanheiros mais cumpanheiros com o futuro feito. Altos salários e mordomias. Para o povo vai sobrar a conta para pagar! Coitados dos nossos filhos, dos nossos netos. Estão privatizando o Brasil... para elles!

Éllis A. Oliveira elliscnh@estadao.com.br

Cunha

ESTATAIS

O atual governo e sua candidata à Presidência são claramente a favor de estatais. Lembro que nos tempos da telefonia estatal as empresas estavam cheias de cargos na direção por escolhas políticas, muita gente e pouco serviço para o público, que pagava com impostos os gordos salários. Mas a ganância não terminava por aí, essas diretorias, com um bem montado serviço de compra e venda de telefones no mercado "paralelo" (mercado negro seria o mais correto), ganhavam ainda mais. As tarifas até que eram baratas, subsidiadas pelo governo com os impostos cobrados de todos, inclusive da maioria que não tinha telefone. Reestatizar significa abrir muitos "empregos" para os neoburgueses do sindicalismo do governo PT. Aliás, o senador José Sarney foi expert nesse assunto, será mais um reforço caso a candidata do PT vença.

Francisco Xavier Fernandez fcoxav@gmail.com

São Paulo

ANVISA

TUTELA

Leio o Estado desde criança. Sempre me identifiquei com a sua linha editorial e de liberdade de expressão. Entretanto, muito me espanta o editorial Mais uma tentativa de tutela (11/7, A3), que se refere à normatização de informações sobre os conteúdos de sal, açúcar e gordura dos alimentos industrializados. As normas da Anvisa não impedem a venda de alimentos industrializados. Afinal, essa mesma industrialização permitiu a urbanização das populações e a conservação dos alimentos por mais tempo. As normas também não alteram a livre-iniciativa dos consumidores. Assim, as normas já vigentes quanto ao cigarro e às bebidas alcoólicas não interferem na livre-iniciativa dos tabagistas e alcoólatras. Será que o editorialista acha que o tabagismo e o alcoolismo não são problemas importantes? As normas da Anvisa servem para aumentar a informação sobre o que os indivíduos estão ingerindo quando comem alimentos industrializados. Como médico, sei das dificuldades que existem em transformar as orientações que são dadas aos pacientes (evitar o excesso de sal e gorduras, diminuir os açúcares, etc.) em atitudes objetivas de não consumir (ou diminuir o consumo) deste ou daquele alimento. Não são muitas as pessoas que sabem que um cubinho de caldo de galinha, legumes ou carne tem sódio equivalente a 5 gramas de sal de cozinha! Mas existe uma coisa que é sabida por todos os pacientes a quem eu pergunto: a definição de alimentação saudável. Todos, invariavelmente, respondem que é uma alimentação variada, com mais frutas e legumes frescos, saladas, menos gorduras e frituras. Quando questiono o porquê de os pacientes não a seguirem, as respostas são também muito parecidas: são mais trabalhosas, esses alimentos perecem mais rápido e muitos pacientes fazem ao menos uma das refeições fora de casa. As principais causas de mortes de brasileiros são as ligadas ao aparelho cardiovascular (derrame cerebral, infarto do coração, insuficiência cardíaca). Essas doenças mantêm relação direta com pressão alta (ligada ao consumo de sal e à obesidade), diabetes (ligado à obesidade), elevação das gorduras do sangue (ligada à obesidade e ao consumo de gorduras e de alimentos em excesso) e obesidade (na maioria das vezes ligada ao consumo em excesso de alimentos e ao sedentarismo). Assim, informar se um alimento tem alto teor de sódio, alto teor de açúcar e alto teor de gorduras não é tutelar o consumo. Os alimentos poderão ser produzidos e vendidos, mas com maior abrangência de informações. Isso é saudável.

Dante Marcelo Artigas Giorgi hipdante@incor.usp.br

São Paulo

N. da R. - O editorial não tinha por objetivo discutir a importância e a necessidade de mudar hábitos alimentares, mas as implicações jurídicas das normas da Anvisa no caso de produtos alimentícios industrializados, cuja inconstitucionalidade acaba de ser reconhecida pela Advocacia-Geral da União.

"Dilma que se cuide, pois a bala pode sair pela culatra"

ROBERT HALLER / SÃO PAULO, SOBRE O TREM-BALA robelisa@click21.com.br

"Previsão de R$ 33 bilhões para o trem-bala? Cheiro

de corrupção no ar"

GILBERTO LIMA JUNQUEIRA / RIBEIRÃO PRETO, SOBRE O CUSTO ANUNCIADO DO PROJETO

glima@kaynet.com.br

"A Fifa tem razão, falta tudo para 2014, principalmente vergonha na cara"

CLÉA M. CORRÊA / SÃO PAULO, SOBRE AS OBRAS PARA A COPA

cleacorrea@uol.com.br

TEMA DO DIA

Homossexuais podem se casar na Argentina

Aprovação da lei faz do país o 1º na América Latina e o 10º em todo o mundo a garantir tal direito

"Questão sexual não diz respeito a mais ninguém. Se duas pessoas se gostam, qual o problema de viverem juntas?"

PAULO HETMAN

"Decisão grave e errada. Gays têm direitos, claro. Mas permitir o casamento é dizer: tal união é modelo para a sociedade."

ALESSANDRO CHIAROTTINO

"Já é hora de discutir ‘contratos’ entre duas ou mais pessoas, não importa o sexo. Mas nossas leis civis têm de evoluir muito."

EMENGARDA RAIMUNDA SILVA

DEFESA DO ABUSO DE PODER

Tão ruim quanto ver um presidente que zomba das instituições, comete seguidamente infrações contra a lei, é ver a opinião de um cidadão publicada no Fórum dos Leitores, seção "Você no estadão.com.br".

O que disse ele de forma resumida: Com tantas leis desrespeitadas, por que se preocupar com essas infrações do presidente? Caro leitor, ver a pessoa número 1 de uma República que adota o Estado de Direito cometer essas infrações e, além de tudo, zombar da Justiça, é GRAVE, ou melhor, GRAVÍSSIMO, pois fornece um exemplo muito ruim à população. De toda forma, gostaria de perguntar a esse senhor: se fosse cometido um crime contra o senhor ou alguém de sua família, ia achar que, com tantos outros crimes que são cometidos, ninguém deveria se preocupar com o crime que foi cometido contra o senhor?

José Ferreira Prata ferre2@zipmail.com.br

Osasco

UM GOLPE POR DIA

Este é o mote do "governo" petista, a prática continuísta já assumida pela figura estranha que quer ser presidenta. Um ataque aqui, uma falcatrua acolá, uma tramóia ali adiante, outra mutretona logo ali, segue no ritmo da festa de arromba junina e ilegal o trem da alegria milionária armada pelo partido que se diz dos trabalhadores, embora seus capos não trabalhem, de regra. A mutretona maior e definitiva é levada na flauta da benevolência de toda uma instituição montada para ser detentora da lei, de fazer valer os limites e manter a ordem social, porém esta fraude oficial revela-se a maior decepção da cidadania brasileira, só não veste fantasia carnavalesca porque já se travestiu com a toga da imoralidade. E façam-se bocas, gestos e discursos infindáveis para permitir o golpe petista , assegurado por "lei" .

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

ACREDITE SE QUISER

O "cara" imagina que está acima de tudo e de todos, pelo cargo que ocupa deveria ser o primeiro a cumprir as LEIS, para dar exemplo aos demais cidadãos. Ocorre que propositalmente descumpre a Constituição e as leis, em ano eleitoral, já teve mais de cinco descumprimentos, processos com punições e multas. Na cerimônia de lançamento do edital do trem-bala, abusou do poder político e usou da máquina pública em favor da candidata do governo, o que é absolutamente PROIBIDO pela legislação eleitoral. A vice-procuradora-geral eleitoral, dra. Sandra Cureau, disse ter requisitado as fitas desse evento para entrar com uma ação contra o presidente e candidata beneficiada, para punição dos envolvidos, que até pode resultar na CASSAÇÃO da candidatura, além de multas. Com certeza o desrespeito à legislação será confirmado, mas a cassação temos dúvida, só valerá após a SENTENÇA, e que seja anterior às eleições. Acredite se quiser.

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

KIT DILMA

Alô, Tribunal Superior Eleitoral!

E esse kit que o governo distribuiu promovendo o voto em mulheres, com a inclusão no material de um discurso de seis páginas da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, não configura crime eleitoral?

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

DEMOCRACIA TOSCA

O que mais falta para a candidatura de dona Dilma ser impugnada? Cartilhas promovendo mulheres na política, com propaganda subliminar, feitas com nosso dinheiro, e lá está ela; Lula fazendo propaganda de sua escolhida descaradamente, desafiando a Constituição, o bom senso e a nossa paciência, antes e durante o período de campanha; secretário da Receita Federal escondendo o nome dos fraudadores dos dados dos contribuintes do partido adversário; funcionário fazendo campanha usando os meios públicos; além de tudo, ajudados por uma imprensa medrosa (?) "chapa-branca" que doura as pílulas; e por aí vai. Até onde chegará essa bandalheira sem que a Justiça Eleitoral exerça sua responsabilidade de punir de fato, não com placebos que fazem rir os infratores? Está na hora de ressuscitar os

"caras-pintadas" contra um governo de fancaria que faz do cargo que ocupa um verdadeiro deboche. Será que estamos nos transformando em cópia da democracia tosca do ditador Hugo Chávez? Acorda, Brasil, não fiquemos a descansar em berço esplêndido enquanto estão nos roubando a consciência.

Leila E. Leitão

São Paulo

Ah... se o PT fosse oposição!

Imagino que se o PT estivesse na oposição o impeachment presidencial já teria ocorrido faz tempo! Infelizmente, a oposição que temos hoje é medíocre e com rabo preso, pois nada faz para impedir essas atitudes desonestas e corruptas. Ao menos podemos, por enquanto, ficar a par dos escalabros petistas graças ao Estadão - um dos poucos representantes na mídia que ousam mostrar tudo isso.

Não quero ter de ir preso por ter demonstrado minha opinião contrária ao PTburo (descendente do Politburo russo) para depois pedir asilo à Espanha... Será que posso pedir agora?

Ao contrário da primeira-dama, que pediu cidadania italiana para proteger o futuro de seus filhos, eu só tenho a brasileira e tenho de engolir o molusco!

Marcus Coltro marcuscoltro@hotmail.com

São Paulo

INDIGNAÇÃO

Ando cada vez mais indignado com os exemplos que o sr. Luiz Inácio da Silva vem dando à sociedade com sua postura de lobo em pele de cordeiro. O digníssimo mandatário-mor do País é ultrajante quando nos quer pregar peças expressando sentimentos de bondade e compreensão, amizade e consideração, quando deixa transparecer todo seu caráter de político matreiro, cujo objetivo principal é parecer o que não é, ou não consegue.

Não posso acreditar que o povo brasileiro, que sempre se posicionou como "um bom malandro e esperto", se deixe enrolar e enganar de maneira tão absurda como vem sendo feito ao longo de oito anos de governo, e toda classe política aplaudindo em pé em nome dos 70 e tantos por cento de aprovação que os outros lhe concedem.

O País continua não tendo nada e não sendo nada, porque a grande maioria da população permanece carente de exemplos de ordem, respeito, dignidade, etica, moralidade, exemplos que não se permutam com TVs, automóveis, eletroeletrônicos, mas com representante majoritário que traz no peito a faixa com o brasão da República do Brasil.

Manoel Braga manoelbraga@mecpar.com

Matão (SP)

ABUSO DE PODER

Continuamente somos informados pela mídia que o presidente Lula transgride as leis eleitorais, não respeita a Constituição e ainda faz chacota das multas que recebe, assim como das críticas daqueles que discordam de sua postura marginal. Para um presidente que, sempre que lhe convém, se proclama um defensor da democracia, essas atitudes parecem incongruentes. A menos que, ciente do poder que lhe conferem os sindicatos, a UNE, o MST, e outras "sérias" entidades similares, nas quais ele se apoia, o presidente já esteja sinalizando como será a nova política do País depois do que ele imagina será um "outubro vermelho".

Se a isso se devem as suas atitudes transgressoras e prepotentes, é preciso estar atentos e mostrar a ele, nas urnas, que a população ainda tem cérebro, tem valores, e que o Brasil merece mais, muito mais.

Neiva Pitta Kadota npkadota@terra.com.br

São Paulo

PRESIDENTE DO TSE

Lulla nós conhecemos, mas de Lewandowsky, ministro e presidente do TSE, pouco sabemos. Mas sabemos que quando um presidente infrator tem a liberdade de chegar perto do presidente do TSE e sem nenhuma cerimônia repete frases indevidas sobre sua candidata, algo não vai nada bem! Ou Lewandowsky é farinha do mesmo saco, o que o torna para lá de suspeito para o cargo que ocupa em vésperas de eleições, ou Lulla sabe que do lado de lá o que virá nada vai doer. Será como palmada de pai amoroso. Não dá para saber o que existe por trás do presidente do TSE, mas dá aquela impressão de confiança mútua, entende?

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

O "REI" E A LEI

Creio que ninguém deveria ficar chocado pelo fato de dom Lulla I, o Perfeito, o que não sabia e não sabe de nada que possa prejudicar sua camarilha, ter afrontado mais uma vez a lei.

Elle pensa que é o Estado, tem de eleger o poste, então pode fazer o que quer e ninguém tem nada a ver com isso, o Estado é elle e ponto final.

O que a Justiça fará? Nada, esperem e verão.

Alberto Souza Daneu adaneu@gmail.com

Osasco

CARTILHA OFICIAL

A produção de cartazes e livros pelo governo federal (com o meu,

o seu, o nosso dinheiro, claro) e sua distribuição é de uma enorme desfaçatez.

A cada fato novo, a cada investida do governo atropelando a legalidade, ficamos

mais e mais perplexos e - pior - nos vemos impotentes. Quer-me parecer que os afrontadores da ética, da decência, da lei estão em outro plano, inalcançáveis, inatingíveis. Tudo podem e, sem nenhum pejo, vão escarnecendo dos que poderiam e deveriam nos proteger. O Poder Judiciário aplica multas irrisórias e, COMO NUNCA ANTES NESTE PAÍS, se esquece de que há gradações de penalidades para

reincidência em tantas faltas. Será que não vamos acordar deste pesadelo?

Pobre Brasil!

Flávia de Castro Lima lgcastrolima@uol.com.br

São João da Boa Vista

LULLA

Por que não te calas?

Geraldo Roberto Banaskiwitz grbanas@unimarket.com.br

São Paulo

BARBÁRIE ELEITORAL

Existem transgressores em todos os lugares e, para coibi-los, a polícia, o Ministério Público e a Justiça. Se não cumprem sua missão constitucional diante de um crime e se omitem, cometem crime maior ainda, o da prevaricação. E é a isso que estamos assistindo. Promotores e juízes, em especial o presidente do TSE - em cuja presença Luiz Inácio da Silva reiterou uma falta cometida um dia antes e que apenas sorriu diante do fato - deixa de cumprir as obrigações que lhes são pertinentes. São eles os maiores responsáveis pelo clima de verdadeira barbárie eleitoral a que assistimos, atônitos.

M. Cristina da Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

DE BRAÇADA

"Quanto menos a Justiça intervier, mais bonita será a eleição." No TSE, com Lewandowski no comando, Lulla vai levando.

A. Fernandes standybll@hotmail.com

São Paulo

ELEIÇÕES

Uma lástima que o governo federal, nos seus mais altos escalões, siga escrachando a lei, rasgando páginas da Constituição brasileira e desrespeitando todos os magistrados sérios do País, ao seguir utilizando ilegal e imoralmente a máquina pública aparelhada para favorecer a candidata da situação. Será que a Justiça é cega ou são os seus responsáveis que o são, por mera questão de conveniência?

David Neto drdavidneto@drdavidneto.com.br

São Paulo

DEITA E ROLA

A propósito do editorial "A transgressão consagrada" (15/7, A3), o Lula tá certo em agir dessa forma (como todos os políticos agem), pois não há oposição alguma, tanto política como de entidades da sociedade em todos os níveis (ONGs, imprensa em geral, OAB, etc., etc.), porque todos têm rabo preso ou medo do "ómi" e de sua popularidade, assim ele deita e rola e ninguém faz nada.

A Justiça Eleitoral multa e ele ri, pois os "cumpanheiros" pagarão a conta.

Se fosse o inverso, o FHC agindo desse jeito, o PT tinha entrado com o impeachment já na época do mensalão.

A Dilma será eleita no primeiro turno. Podem escrever!!!

Celso Nascimento celso@directasa.com.br

São Paulo

QUESTÃO DE CUSTO x BENEFÍCIO

Até quando os políticos brasileiros continuarão tripudiando sobre a Justiça Eleitoral? É constrangedor ver homens públicos, que deveriam dar o exemplo de respeito às normas eleitorais, usando de artifícios, ignorar a Lei e fazer campanha eleitoral em proveito próprio ou dos candidatos que apOiam. É absurdo ver o Brasil sendo transformado num país onde a decisão de cumprir ou descumprir a Lei Eleitoral passou a ser fruto de uma decisão do comitê de campanha de cada candidato, pois a opção de fazer propaganda, legal ou ilegal, transformou-se num simples resultado de uma conta envolvendo a relação de custos e benefícios. Afinal, com essas "multinhas mequetrefes" cobradas dos que burlam a lei, em muitos dos casos a desobediência à legislação eleitoral é lucrativa, pois o ato ilegal, na maioria das vezes, tem uma abrangência que supera de longe o valor a ser desembolsado, caso ele eventualmente seja alvo de contestação no TSE. Isso sem falar no fato de até o próprio pagamento dessas multas já ser um assunto discutível, pois muitas vezes esses pagamento são feitos de forma "misteriosa", no sentido da real determinação da origem do dinheiro. Ou a Justiça Eleitoral chama o feito à ordem, e dá um freio de arrumação, ou essa eleição vai acabar "descambando pra bagunça", e ganhará o pleito aquele candidato que tiver a maior capacidade de acumular mais dinheiro em caixa, de modo a não enfrentar problemas para continuar destinando algumas "merrecas" para continuar pagando as multas aplicadas pelo TRE.

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

QUEM É QUE DIZ O QUE É OU NÃO

Faltam 80 dias para as eleições. A Justiça (eleitoral) será feita em 80 dias? O Estadão está sob censura à 350, e daí? Se há multas de R$ 6 mil para campanha orçada em mais de R$ 100 milhões?

O Executivo está muito acima do Judiciário. Uma máxima que era referência para o Judiciário, "manda quem pode, obedece quem tem juízo", agora está em posse do Executivo, ou melhor, do "cara".

Brasil, um país de todos - elles.

Flávio Cesar Pigari flavio.pigari@gmail.com

Jales

REGRA SIMPLES

Tenho lido tudo sobre as multas aplicadas pelo TSE ao atual presidente por desrespeito às leis eleitorais. Aliás, ele não respeita nem a Constituição, quanto mais o TSE.

Existe uma fórmula bem simplista para resolver esse problema, pois com toda a certeza essas multas serão pagas por nós, contribuintes, ou então pelo famoso cartão corporativo, isso se elas forem pagas. A fórmula é a seguinte: a cada R$ 1 mil corresponde a perde de 1 minuto na propaganda, quando começar a exposição dos candidatos na mídia. Então, como ele já foi multado em mais de R$ 15 mil, o correto seria o partido e suas coligações perderem 15 minutos, no mínimo. Acho que se fosse aplicada esta simples regrinha a coisa seria bem diferente.

José Fernandez Rodriguez rodriguez1941@gmail.com

Santos

LULA 10 X 0 TSE

Não tem limites o cara de pau presidente Burla, que não perde oportunidade alguma para promover a Dilma Rousseff, como fez há três dias em cerimônia pública. Não satisfeito, no dia seguinte, em outra solenidade, fingindo desculpar-se pelo "ato falho" do dia anterior, segundo seus assessores, acintosamente voltou a repetir a mesma fala bem em frente ao presidente do TSE. O que mais incomoda é a falta de atitude dos órgãos públicos que existem para aplicar as leis ao pé da letra e em caso de abuso contínuo, como faz o Burla, a ele caberia o impeachment. Por isso ele ganha de goleada do TSE e escarnece das multas irrisórias aplicadas a ele.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

TRANSGRESSÃO

O que os brasileiros que acreditam na democracia precisam fazer para sensibilizar o Judiciário de que é extremamente urgente que esse Poder tome uma medida drástica e definitiva contra essa vergonhosa transgressão de Lula à Lei Eleitoral?

Que armas temos na mão para isso?

Escrever exaustivamente cartas para jornais no está adiantando.

Talvez devamos fazer uma greve de fome à moda cubana? Ou sairmos pelas ruas num panelaço argentino? Ou pintarmos o rosto, como faziam os estudantes de antigamente, e sairmos em passeata com faixas e cartazes?

Lula já mostrou que a sua desfaçatez não tem limites.

Se a Justiça continuar se fazendo de morta, apenas aplicando essas multas irrisórias, estará sendo conivente com essa clara fraude eleitoral.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

PALMADAS

Presidente Lulla, você é um grande enganador. Depois, de cometer um crime contra a Lei Eleitoral, vem na maior humildade, com cara de "Madalena arrependida", pedir desculpas por ter falado em sua candidata no evento TGV e faz tudo de novo? Ou você é um tremendo cara de pau ou está precisando de umas palmadas que não te deram quando pequeno.

L. A. B. Moraes labmoraes@uol.com.br

São Paulo

LEI ELEITORAL

Dedução sobre as atitudes do nosso "filho do Brasil" quanto a palmadas e Lei Eleitoral: 1) Nunca tomou palmadas; 2) vivia apanhando. 3) nunca ligou pra isso!

Maria Cecilia Barbosa mcbchi@gmail.com

São Paulo

FIXAÇÃO

Lulla tem uma inveja doentia de FHC. É tão invejoso que quando vai a um velório fica com inveja do defunto por este ser o centro das atenções.

Marco Antonio Soares marco_antonio_so@uol.com.br

São Jose dos Campos

O DOM DE ILUDIR

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa de Houaiss, mentira "é um ato ou efeito de mentir, enganar, fraudar, iludir, induzir ao erro, e no coletivo, petalhada", etc...

Quando assistimos, pasmos, a desmentidos, versões canhestras e omissões dos altos dirigentes do País, até os menos significativos (a maioria), sabemos que faltam com a verdade, ou seja, mentem.

Nunca sabem de nada, revisam posições dúbias, nada assumem, alteram documentos e versões, transportando para as vítimas a necessidade de se defenderem.

Inúmeros casos ocorreram, desde os seus dirigentes, candidatos, deputados, senadores, presidentes de autarquias, estatais, sindicalistas agregados às boquinhas, etc...

Essas atitudes desmoralizam o País e a organização política como um todo, a ponto de recente pesquisa demonstrar que esse tipo de postura e de "personalidades" estão nas últimas posições da credibilidade institucional, corroendo a sociedade e sua credibilidade, além do péssimo exemplo.

A última pérola saiu do "Programa do Partido" pela forjada candidata Dilma, pedetista infiltrada no PT (outra mentira), em que teria assinado sem ver, analisar e permitido sua publicação com todas suas sutis mazelas intervencionistas, num total desrespeito à liberdade e à inteligência mínima de quem quer que seja.

Perguntamos: será pela forma mentirosa que construiremos o futuro do Brasil?

Há líderes políticos tão mentirosos que, no caso de assumirem publicamente que mentiram, é certo que ninguém neles acreditará!

Lamentável!

João B.Pazinato Neto pazinato@competence.cnt.br

Barueri (SP)

CUT

Serra diz que CUT virou "superpelega"... Ora, gostaria de sugerir ao senhor candidato José Serra que parasse de dizer o óbvio, mas sei que às vezes o óbvio precisa ser dito para as pessoas se darem conta.

Marciano Vasques marcianovasques@gmail.com

São Paulo

ARQUIPELEGOS BRASILEIROS

Concordo com o presidenciável Serra, analisando os "profissionais da mentira".

Acredito no NÃO de um cão, mas não acredito num SIM de "gato"!

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

AUTORIA DO PROJETO TREM-BALA

Está coberto de razão o leitor sr. Vicente Muniz Barreto quando contesta, em sua carta "De pato a ganso" (15/10), que o presidente Lula comete "mais uma das suas agressões à legislação eleitoral" ao atribuir à sua candidata Dilma o sucesso do projeto do trem-bala. Realmente, esse projeto, muito antes da projeção desta candidata no cenário da política nacional, já era cogitado por outrem, como é público e notório. Mas não é só o presidente que com "a mão do gato tenta puxar a brasa para sua sardinha". A própria candidata Dilma também usa de tal método. Ainda há poucos dias teve o desplante de, publicamente, pela televisão, proclamar, em alto e bom som, terem ela e o governo federal participado do projeto do Rodoanel, obra exclusiva do governo paulista (gestão de Mário Covas e Serra), recém-inaugurada e que veio beneficiar grandemente o transporte rodoviário no contorno da nossa capital. Beneficiar-se, esbulhando e usurpando as realizações de outros governos, em campanha eleitoral, não constitui falsidade condenada pela Lei da Ficha Limpa?

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis (SP)

___________

TEMPOS DE LULLA

Os episódios de desrespeito a normas básicas da Nação se multiplicam escandalosamente e o presidente Lulla é o primeiro a desprestigiar as leis, dando péssimo exemplo à cidadania. Prova disso são os seus discursos cotidianos em favor da candidata Dilma Rousseff, em aberto desafio à legislação eleitoral - que os proíbe taxativamente. Como consequência da burla, multas (pífias) são impostas pelo TSE e solenemente ignoradas pelo reizinho do Planalto. Há pouco, o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, subordinado de Lulla, na linha do "não estou nem aí" , negou-se a divulgar os nomes dos responsáveis pelo mais novo episódio de quebra ilegal de sigilo fiscal, este contra o vice-presidente do principal partido da oposição, e, para variar, tudo "normal". Todos continuam firmes, fortes e intocáveis. O fato lembra outro episódio de quebra de sigilo, o do caseiro Francenildo, que teve seus dados devassados a mando do então presidente da Caixa Econômica Federal, numa operação que visava a enxovalhar o nome da testemunha no escândalo em que o então ministro da Fazenda de Lulla, sr. Antônio Palocci, se envolvera em Brasília. O ex-ministro referido saiu prestigiado pelo Planalto e é candidatíssimo em outubro, apostando suas fichas, de um lado, na popularidade do ex-chefe e, de outro, na certeza de que, no Brasil, tudo é esquecido em pouco tempo. Obras superfaturadas são denunciadas e o presidente teflon desdenha do parecer do TCU, que as condena, enquanto Renan e Sarney - notórios coronéis envolvidos em escândalos que paralisaram por meses o Congresso Nacional - gravitam, incomuns e intocáveis, em torno do reizinho do Planalto. E, assim, ficamos à espera do novo escândalo que se somará às toneladas de malfeitorias já denunciadas incansavelmente na imprensa que deram em água de barrela. Que tempos! O Brasil do século 21 é uma bagunça que nada deve, em matéria de esculhambação institucional, às republiquetas do Terceiro Mundo. A que ponto chegamos nestes tristes tempos de Lulla e seu PT.

Silvio Natal silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

Estado arbitrário

As declarações do secretário da Receita Federal, sr. Cartaxo, ao dizer que já tinha os nomes dos auditores, dia, horário, os computadores usados, local onde foram acessados os dados das declarações do Imposto de Renda do sr. Eduardo Jorge Caldas, vice-presidente do PSDB (que não é a primeira vez que sofre invasão em sua declaração de renda), mostram aos brasileiros que a Receita Federal está aparelhada por pessoas filiadas ou simpatizantes do PT, e que este ato é crime grave, muito grave. Se o País estivesse sendo governado por pessoas de bem, sérias, jamais assistiríamos a atos de extrema ilegalidade, afrontamento da lei e da ordem e, sobretudo, quebra de sigilo de homens e mulheres que aqui vivem num regime democrático, e não numa ditadura stalinista. E este ato de quebra de sigilo das declarações de Imposto de Renda do sr. Eduardo Jorge Caldas é um caso autêntico de abuso de autoridade!

O ministro da Fazenda, que é quem indica o secretário da Receita Federal, diante desta falcatrua, ato dos mais deploráveis, está em absoluto silêncio e o sr. Lulla igualmente se omite e não chama a si a responsabilidade!

Então, o que pedimos, em nome do sr. Eduardo Jorge Caldas e demais brasileiros, é que o Ministério Público Federal e mesmo a Polícia Federal entrem nesse caso, para que sejam punidos exemplarmente esses auditores, com a perda de seus cargos, o mesmo destino reservando-se ao sr. Cartaxo.

Não podemos suportar um Estado arbitrário!

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

___________

PABLO PACHECO

O dissidente cubano quer que Sua Alteza Lulla se desculpe por ter comparado prisioneiros cubanos a presos comuns, marginais contumazes que militam no circuito Rio-São Paulo... Isso significaria romper com Cuba! Dá pra entender por que não poderá ser atendido, Pablo? Nosso presidente está comprometido com tudo o que tem de atraso na América Latina. Acho até que você deve evitar vir passear por aqui enquanto esse senhor que se arvora em o "noço" líder continuar na Presidência da República. O Brasil está ficando um país muito perigoso para dissidentes de todas os regimes latino-americanos comprometidos com a velha e carcomida esquerda.

André Luiz de Oliveira Melo stanleycorp@gmail.com

São Paulo

RESPONDA, LULA!

Sr. presidente, responda, ao menos uma vez na vida, às críticas que lhe são dirigidas.

O dissidente cubano Pablo Pacheco pede-lhe reparação por tê-lo comparado a bandidos comuns.

Por favor, até quando V. Sa. continuará desdenhando de toda crítica e de todo pedido de reparação que lhe é dirigido, alegando que não sabia?

A tua ignorância é muito conveniente, mas somente para ti.

Celso Vicente Fiorini celsofiorini@ig.com.br

São Paulo

CUBA

O presidente Lula e seus assessores comungam o pensamento dos Castros. Eles compararam os presos políticos cubanos com criminosos comuns dos presídios do Brasil, enquanto um deles morria durante a visita que fizeram àquele país.

O governo brasileiro não só não vai se oferecer para receber os exilados cubanos, mas costuma promover o caminho inverso, enviando para Cuba pessoas que tentam se livrar dos horrores da ditadura daquele país, como fez com os atletas nos Jogos Pan-Americanos.

José Carlos Castaldo jcastaldo@uol.com.br

São Paulo

PRESOS CUBANOS

Bem se vê que o ex-preso político cubano Pablo Pacheco esteve mesmo preso. Ele espera um pedido de desculpa de Lula. Não sabe que um pedido de desculpa do presidente brasileiro não serve pra nada.

EUCLIDES ROSSIGNOLI euros@ig.com.br

Itatinga

UNHA E CARNE COM OS CASTROS

Pablo Pacheco, ex-preso político hoje exilado, com outros dissidentes cubanos, tem toda a razão em querer que o presidente Lula, lambe-botas dos irmãos Castro, se retrate perante ao mundo, pois numa de suas últimas viagens à ilha da fantasia considerou, publicamente, que os presos políticos ainda em cárceres da ditadura cubana são presos comuns. Pablo Pacheco, se o senhor não sabe, pois em Cuba falta tudo, inclusive notícias e comunicações, a candidata do Lula a presidente da República, Dilma Rousseff, é ex-guerrilheira, arrombadora de cofres, sequestradora e assaltante, com ideias marxista-leninistas. Ela, com outros companheiros e camaradas, quis implantar no Brasil um regime igual ao que o jogou atrás das grades, apenas por querer a liberdade de seus compatriotas.

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

NÃO DÁ PARA COMPARAR

Lula deturpa fatos históricos ao comparar sua saída do Dops de São Paulo com a libertação dos prisioneiros cubanos. Lula ficou segregado por 30 dias, juntamente com seus companheiros do ABC, em cela coletiva e cômoda. Não sofreu nenhuma arranhadura física, salvo a constrição psicológica inerente a toda prisão. Que o ateste o senador Romeu Tuma. Já os libertos de Cuba e deportados para a Espanha amargaram anos de cárcere; alguns ficaram submetidos a dias ininterruptos em celas apertadas e permanentemente iluminadas, outros em cubículos desprovidos de qualquer luz, convivendo com ratos e sendo obrigados a defecar sobre as próprias camas. Recebiam visitas somente trimestrais e duas conjugais ao ano. Houve quem emagrecesse cerca de 40 quilos. E horas antes de serem deportados para a Espanha tiveram permissão para permanecer em ambiente com ar climatizado, comer frango, vestir ternos, camisas novas e gravatas, para que a comunidade internacional constatasse a bondade da ditadura Castro.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

A LUTA CONTINUA?

Se os familiares dos sete dissidentes que chegaram a Madri permaneceram em Cuba, a intenção de continuarem na luta pela democracia na ilha fica debilitada. Com certeza haverá controvérsias.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

NUNCA ANTES, JAMAIS

Se a leitura não lhe causasse azia, ao menos a da História do Brasil, muitos "nunca antes" teria evitado o nosso presidente. Saberia, por exemplo, que Caxias o precedeu como pacificador, mister em que Lula semeia louros e colhe insucessos. Perdeu para a Espanha a oportunidade única de conceder asilo aos presos políticos que Cuba soltou a duras penas. Ao revés, visitando a ilha no dia em que morreu por greve de fome um oposicionista dos irmãos Castro, preferiu compará-lo a delinquentes comuns. Em suma, não teve êxito no Irã nem pacificou Honduras, preferindo rejeitar suas eleições livres, mas não se absteve de tecer loas ao ditador da Guiné Equatorial. Temo que seja essa a continuidade a que estamos ameaçados.

Jairo P. Gusman jairogusman@gmail.com

São Paulo

PAI DO POVO

O presidente Lulla demonstra que, além de ser uma metamorfose ambulante, é um apedeuta incoerente, pois acaba de sancionar a lei que proíbe os pais de darem palmadas nos filhos, mas ele mesmo não respeita as leis, nem mesmo as decisões judiciais do STF, como, por exemplo, a extradição do criminoso italiano Cesare Batistti. Como o exemplo vem de cima, alguém deveria avisar ao presidente, que se diz pai do povo, que não pode agredir Constituição!

José Carlos Costa policaio@gmail.com

São Paulo

CASAMENTO GAY

Parabéns aos argentinos pelo avanço na questão do casamento gay. O ponto não é o casamento em si, mas a tranquilidade de duas pessoas que vivem juntas, por saberem que perante a Justiça estão legais e nada devem à sociedade. Como era de esperar, a Igreja Católica colocou-se contra. Chega de ser tutelado. O cidadão deve ser responsável pelos passos que toma em sua vida.

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

