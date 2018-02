Tenho uma tamareira de 8 anos em meu quintal. Durante a maior parte desses anos ela ficou plantada em vaso grande e só recentemente foi transferida para o solo. Gostaria de saber que tamanho a árvore pode atingir e qual profundidade suas raízes podem alcançar. Além disso, queria saber quanto tempo demora para a planta dar frutos, o que até agora, infelizmente, não aconteceu.

Adriana Chaves

Adriana Chaves

"O tamanho da tamareira e suas raízes serão similares às de qualquer outra palmeira de grande porte. Com os anos e dependendo das condições do solo, clima, água e calor atingirá de 25 a 30 metros de altura", explica a produtora e proprietária da Fazenda Terra, em Lapão (BA), Tere Romero. Entretanto, de acordo com ela, o fato de a planta ter ficado por muito tempo dentro de um vaso pode influenciar no seu tamanho e também no tamanho das raízes. "Como ocorre com os bonsais, que não crescem por não terem espaço suficiente." Já em relação à produção de frutos, Tere esclarece que as tamareiras são plantas dioicas, ou seja, têm exemplares machos e fêmeas. "E somente as fêmeas, quando têm suas flores polinizadas por flores de árvores macho, produzem frutos", diz a produtora. Para saber qual o sexo da árvore o indicado é observar a cor das flores. "As flores femininas são amarelas e formadas por centos de bolinhas que quando polinizadas serão os frutos. As flores masculinas são brancas, cheirosas e formadas por centos de florzinhas que carregam o pólen."

Tere Romero

Tere Romero

MELÃO CAIPIRA TEM FORMATO CILÍNDRICO

Solicito a gentileza de informarem onde conseguir a semente de melão caipira.

Paulo Henrique Pereira

Campo Limpo Paulista (SP)

O fruticultor e colecionador de frutas nativas e exóticas Helton Josué Teodoro Muniz, do Sítio Frutas Raras, em Campina do Monte Alegre (SP), informa que é possível encontrar sementes de melão caipira em lojas de produtos agropecuários. As sementes são vendidas em envelopes, assim como é feito com sementes de hortaliças, explica. A empresa de sementes de hortaliças Isla comercializa o melão gaúcho (caipira). Com ciclo de 85 dias, o melão caipira tem formato cilíndrico e cor alaranjada. No País, nas Regiões Sul e Sudeste, a época de plantio vai de agosto até janeiro/fevereiro. Sítio Frutas Raras, tel. (0--15) 8132-5140; Isla Sementes, www.isla.com.br.

RECEITA DE DOCE DE MAMÃO MADURO

Gostaria que publicassem receita de doce de mamão maduro.

Antonio Damiani

Guarulhos (SP)

A receita de doce de mamão maduro do site www.pratoamigo.salvador.ba.gov.br leva como ingredientes 2 quilos de mamão, descascados e cortados em cubinhos; 5 cravos-da-índia; 5 canelas em pau; 1 quilo de açúcar cristal e 3 litros de água. Modo de preparo: numa panela, com capacidade para 5 litros, coloque o mamão, a água, o cravo e a canela e deixe cozinhar por 25 minutos. Acrescente o açúcar e deixe cozinhar por mais 30 minutos. Não deixe secar, pois o doce tem que ficar com calda. A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical editou o livro Receitas com mamão - Uma boa opção, que reúne receitas de salgados, sobremesas e bebidas preparados com a fruta. O livro custa R$ 15 e pode ser adquirido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, tel. (0--75) 3312-8042.

CONTATO DE PRODUTOR DE GENGIBRE

Achei muito interessante a reportagem sobre gengibre, publicada no "Agrícola" na edição de 16 de junho. Gostaria de obter os contatos dos produtores citados na reportagem.

Ricardo Archilla

Ricardo Archilla

O leitor pode entrar em contato com o engenheiro agrônomo Alberto Massao Shimoda, da Casa de Agricultura de Piedade (SP). O agrônomo pode informar os contatos dos produtores de gengibre citados na reportagem. Casa da Agricultura de Piedade, tel. (0--15) 3244-1201.

AGRICULTOR DA BAHIA CULTIVA ARARUTA

Dizem que o polvilho de araruta era o mais usado na época do Império e que os biscoitos feito de araruta são leves, não causam má digestão e são ótimos para idosos. Gostaria de adquirir mudas da araruta legítima: o tubérculo é bem branquinho. Na minha região só tem araruta crioula, que dá polvilho escuro. Depois que a cultura da mandioca se expandiu, a araruta quase foi extinta.

Wolney

Wolney

O leitor pode entrar em contato com o produtor Pedro Augusto Borges Coni, de Conceição do Almeida, município a 159 quilômetros de Salvador (BA). O agricultor trabalha para revitalizar o cultivo da araruta e comercializa mudas, rizomas e a fécula pura. Nesta época, Coni está se preparando para a colheita e processamento da araruta. Cada muda custa R$ 5 (mais as despesas de envio); o quilo do rizoma sai por R$ 50 (mais as despesas de envio); e o quilo da fécula de araruta custa R$ 60 (mais as despesas de envio). "No momento, estamos sem fécula, mas o leitor pode entrar em contato e fazer encomenda." Coni mantém o blog http://ararutadabahia.blogspot.com e aceita pedidos pelo e-mail contatoararuta@hotmail.com. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), em parceria com a Embrapa Hortaliças e com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), tem um projeto que resgata a produção e o consumo de hortaliças não convencionais e a araruta é uma das espécies contempladas pela pesquisa. O projeto prevê a multiplicação de materiais genéticos de mais de 20 variedades de hortaliças e, além da araruta, o banco de hortaliças do projeto inclui ora-pro-nóbis, peixinho, taioba, vinagreira, inhame, mangarito, jurubeba e maxixe. Emater, tel. (0--31) 3774-1320.