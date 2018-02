Existe mercado de biomassa no Brasil? Há alguma empresa que desenvolva projetos sobre biomassa para geração de bioenergia?

"O Brasil é um dos grandes produtores de biomassa do mundo e, embora o bagaço de cana-de-açúcar seja conhecido como uma das poucas fontes de biomassa no País, há muitas outras, tão importantes quanto o bagaço", diz o sócio-diretor da empresa Senergen Energia Renovável, Roberto Paschoali. A Senergen desenvolveu uma planta de refinaria de biomassa com foco no mercado de geração de energia elétrica limpa. A tecnologia consiste em separar da matéria orgânica, em reatores, elementos que podem ser transformados em combustível para termoelétricas a gás, óleo e carvão. O que sobra é reprocessado e transformado em energia consumida pelos equipamentos. A usina fica em Lorena (SP). "O lixo urbano, industrial e o lodo de esgoto existem em abundância - só na cidade de São Paulo têm-se por dia cerca de 12 mil toneladas de biomassa, que podem ser transformadas em celulignina, um energético poderoso, que pode ser peletizado e exportado ou transformado em energia elétrica com a sua gaseificação", explica. Além disso, diz, o Brasil é grande produtor de suínos, frangos e gado e os dejetos desses animais podem ser transformados em bio-óleo e carvão com alto valor energético. "Outro exemplo são as graxarias e os resíduos gerados pelos frigoríficos, que também podem ser transformados em carvão e bio-óleo", diz, citando, ainda, as tortas de grãos como soja, babaçu, amendoim ou mesmo casca de arroz e borra de café. Paschoali põe-se à disposição do leitor para esclarecer outras dúvidas sobre o mercado de biomassa. Site: www.senergen.com.br; e-mail: roberto.paschoali@senergen.com.br.

Leitor quer contato de inventor rural

Gostaria de obter o contato do sr. Sebastião Pereira da Silva, citado no "Agrícola" de 14 de julho. Sou membro da Associação Ciclística de Itapetininga, interior de São Paulo, e realizamos projetos voltados para o desenvolvimento do ciclismo. A invenção do sr. Sebastião vai ao encontro de nosso projeto de geração de energia por meio das bicicletas.

Os contatos do inventor rural Sebastião Pereira da Silva, de Bauru (SP), citado na reportagem A eletricidade gerada por tração animal, da edição de 14 de julho, são telefones (0--14) 3204-2366 e (0--14) 8118-9478. Se preferir, o leitor pode também mandar um e-mail para luzfacil78@yahoo.com.br.

Viveiro vende mudas de coité

Gostaria de saber onde posso comprar mudas de coité.

O consultor da Fazenda Citra, da Dierberger Plantas, no município de Limeira (SP), Luis Bacher, informa que o viveiro possui mudas de coité (Crescentia cujete), planta também conhecida como cuieira, pois seus frutos têm formato globoso e, depois de secos, sua casca é usada para a fabricação de objetos de uso doméstico (como recipientes, vasilhas e cuias), caixas de ressonância em berimbaus e objetos decorativos. Segundo ele, uma muda com 70 centímetros de altura é vendida por R$ 8. Caso o leitor tenha uma planta próxima de sua propriedade, o pesquisador do Centro de Frutas do Instituto Agronômico (IAC) José Luiz Hernandes explica como fazer uma muda a partir desta planta. ''Basta cortar uma estaca não muito grossa, com uns 2 centímetros de diâmetro, e plantar''. Luis Bacher, e-mail luisbacher.vendas@gmail.com.

Pistache: é preciso importar sementes Tenho um sítio em Atibaia (SP) onde pretendo plantar em 1 ou 2 hectares de pistache. Esta semente geralmente é importada do Irã ou da Califórnia (EUA). Onde posso encontrá-la aqui no Brasil para plantação para consumo próprio?

O pistache é difícil de ser encontrado no Brasil e, segundo o pesquisador-científico do Instituto Agronômico (IAC-Apta), de Campinas (SP), Wilson Barbosa, não existem produtores de mudas de pistache para fins de cultivo comercial e nem novas pesquisas de adaptação climática da espécie. Barbosa conta que no passado o instituto fez introduções de pistache no País, mas as plantas não chegaram a produzir frutos em larga escala. ''Isso provavelmente ocorreu porque o material era totalmente inadequado para nossas condições'', explica o pesquisador. ''Sabemos que hoje existem variedades menos exigentes em frio na Europa e no Oriente Médio, mas, mesmo assim, esses materiais precisam de pelo menos 500 horas anuais de frio (somatório de horas com temperaturas abaixo de 7 graus no local)'', afirma Barbosa. Ele sugere ao leitor entrar em contato com produtores de pistache do exterior e acertar os detalhes para a introdução do material propagativo. No Instituto Agronômico há um setor que recebe plantas vindas de outros países. ''O Quarentenário do IAC possui toda a infraestrutura para receber e cuidar das plantas até a liberação para o plantio no campo.'' O contato do Quarentenário IAC é Caixa Postal 28, CEP 13012-970, Campinas (SP). Tel. (0--19) 3202-1681. O professor Celso Pommer, da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), informa, ainda, que existe no Brasil o ''falso pistache'', divulgado indevidamente como pistache por causa da aparência semelhante à do verdadeiro pistache. ''O falso pistache, conhecido por cafezinho, é uma rubiácea, da família do café'', esclarece o professor. ''O verdadeiro pistache é uma Anacardiácea (da família do cajueiro) e tem folhas que lembram as do cajueiro.'' E-mail: celso@uenf.br.

Flamboyant: como quebrar dormência

Com relação à pergunta do Sr. Roberto Veiner, de Vinhedo (SP), publicada na edição do ''Agrícola'' de 7 de julho, sobre como quebrar a dormência das sementes de flamboyant, posso ensinar um método mais fácil. Coloque as sementes, lado a lado, sem empilhá-las, em uma panela de fundo plano e cubra-as ligeiramente com água fria. Leve a panela ao fogo e fique olhando até levantar a fervura; assim que isso ocorrer, retire a panela e coloque-a em um lugar onde possa ficar até o dia seguinte, deixando as sementes esfriarem na mesma água. O melhor é fazer esse procedimento à noitinha e, no dia seguinte pela manhã, plantá-las, aí sim, de lado, como recomendou o técnico agrícola Emilson Rabelo, de Araraquara (SP).

