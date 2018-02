Minhas palmeiras estão morrendo. O primeiro sintoma que observo é a ausência de flores e, consequentemente, dos frutos. Em seguida as folhas secam e por fim a copa cai, a partir do palmito. Tenho a impressão de que o problema está localizado no palmito.

Embora não seja possível dar um diagnóstico preciso só por fotografias, a engenheira agrônoma Valéria Augusta Garcia acredita que a causa do problema seja o ataque de brocas. "A incidência da broca-do-olho-das-palmeiras ou broca-do-olho-do-coqueiro, cientificamente denominada Rhynchophorus palmarum, é muito comum em palmeiras. Esta doença é mortal para coqueiros (Cocos nucifera), dendenzeiros (Elaeis guineensis) e outras palmeiras", diz Valéria, pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Polo Regional Vale do Ribeira. Entre os sintomas mais evidentes do ataque da praga estão o amarelamento e a coloração alaranjada dos pecíolos (talos), murcha dos folíolos, desidratação, bloqueio do crescimento, apodrecimento de inflorescências e cachos, tombamento e a morte da planta. Uma alternativa é fazer o controle preventivo da praga, que consiste na erradicação de plantas mortas, doentes, infestadas ou não pela broca. "Essas plantas podem ser queimadas e enterradas, pois as larvas podem permanecer nas palmeiras mortas por um longo período, se houver alimento e umidade suficientes." Outra opção é fazer o controle com o uso de feromônio. "São atraentes químicos constituídos por iscas à base de toletes de cana-de-açúcar macerados e feromônio sintético. Essas iscas são distribuídas na proporção de uma armadilha para 2 hectares e monitoradas quinzenalmente para a destruição dos adultos capturados. Normalmente, a ação atrativa do feromônio é de 60 dias e a da cana macerada, cerca de 15 dias." Os tipos de armadilhas variam conforme o tamanho da área e do nível de infestação. "Um exemplo é o balde plástico de 50 a 100 litros, com tampa reta, onde são colocados pelo menos 10 toletes da cana-de-açúcar, amassados, com 40 centímetros de comprimento cada. Sob a tampa do balde acoplam-se quatro funis (ou canos) equidistantes entre si e o feromônio é pendurado sob a tampa. Os baldes plásticos são perfurados na base para escoar a água das chuvas. Atraídos pelo odor da isca da cana mais o feromônio no interior do balde, ao pousarem na tampa, os insetos escorregam pelos funis e ficam presos no interior do balde. Aí são mortos manualmente." Em caso de uso de produtos químicos, a recomendação é consultar um agrônomo para evitar contaminações desnecessárias. E-mail: valeriagarcia@apta.sp.gov.br.

CAVALO BRASILEIRO DE HIPISMO É DÓCIL

Qual é a raça dos cavalos usados pela Polícia Militar de São Paulo (são cavalos altos, musculosos e dóceis)? Gostaria de saber onde comprar cavalo manso de sela, alto, imponente e, de preferência, preto.

MILTON C. FREITAS MILTONVITA1@UOL.COM.BR

A Polícia Militar do Estado de São Paulo usa cavalos da raça brasileiro de hipismo para fazer o patrulhamento nas ruas, informa o chefe do Serviço Técnico Administrativo do Stud Book Brasileiro do Cavalo de Hipismo, Arnaldo Vianna da Silva. "O Regimento de Cavalaria 9 de Julho da PM adotou a raça há muitos anos, já que os animais têm boa estatura, são dóceis e fazem saltos", diz Silva. "O leitor pode entrar em contato comigo, por meio da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo (ABCCH), para indicação de criadores próximos", afirma, acrescentando que a pelagem preta, na raça brasileiro de hipismo, é chamada de castanha. "Temos vários criadores de animais castanhos. Posso indicar algum conforme a região do leitor." ABCCH, tel. (0--11) 3672-2866; e-mail: arnaldo@brasileirodehipismo.com.br

PODA É FEITA DURANTE REPOUSO DA VIDEIRA

Gostaria de saber mais informações sobre qual o mês e lua certos para a poda da uva niagara rosada.

LILIAN CRISTINA BY.LOKINH@HOTMAIL.COM

"Não existe nenhum estudo científico que defina qual a melhor lua para a poda. Isso varia de acordo com o tamanho da propriedade", explica o pesquisador da Estação Experimental de Viticultura Tropical da Embrapa Uva e Vinho, em Jales (SP), João Dimas Garcia Maia. Segundo ele, nos vinhedos mais extensos é necessário que a poda ocorra em todas as fases da lua. "É importante destacar que a poda é feita durante o período de repouso da videira, desde a queda das folhas até pouco antes do início da brotação", destaca. De acordo com Maia, em regiões tropicais, onde as temperaturas mínimas raramente baixam para valores inferiores a 10 graus, é necessário realizar duas podas anuais, para controlar os ciclos vegetativos da videira, uma vez que a planta não hiberna. "As podas da videira podem ser "madura" (longa, curta ou mista), ou "verde", que consiste de todas as operações de retirada de partes verdes da planta. Nas regiões com geadas tardias poda-se tardiamente; em regiões de clima temperado a poda ocorre no inverno", afirma o pesquisador. Para informações mais detalhadas, o especialista recomenda ao leitor consultar o link www.cnpuv.embrpa.br/publica/sprod/UvaNiagaraRosadaRegioesTropicais/.

SAFRA DE MANGARITO VAI ATÉ OUTUBRO

Desejando iniciar uma plantação, gostaria de saber onde adquirir mudas de mangarito.

HÉLVIO ALVES FERREIRA

GOIÂNIA (GO)

O leitor pode entrar em contato com o produtor João Lino Vieira, de São Paulo (SP), que comercializa o tubérculo. A safra de mangarito vai de maio até outubro/novembro. "O mangarito é uma planta nativa da família das aráceas, cujos tubérculos são comestíveis e saborosos. Ele pode ser preparado como a batata: frito, cozido ou em forma de purê, ou no preparo de pães e massas, doces ou salgados", diz o produtor, que vende 5 quilos do tubérculo por R$ 75 (mais as despesas de envio). Tels. (0--11) 5561-0120 e 7152-6585; e-mail: joao-lino-v@hotmail.com

LEITOR TEM INTERESSE NA BRACATINGA

Li a reportagem sobre o cultivo da bracatinga, publicada no "Agrícola" em 14 de julho, e gostaria de entrar em contato com a produtora Sandra Barranjard.

ARNOLD FERLE AHFERLE2009@HOTMAIL.COM

O telefone da empresária Sandra Barranjard, da Fazenda Sandra Maria do Jaguari, é (0--11) 4656-3869.