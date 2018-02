Cartórios de São Paulo recebem orientação oficial sobre divórcio direto Os cartórios paulistas receberam ontem uma orientação oficial sobre o divórcio direto. A nota, que foi emitida pela seção São Paulo do Colégio Notarial do Brasil (CNB-SP), entidade representativa dos tabelionatos de notas do Estado, visa a sanar dúvidas sobre a lavratura de escrituras de divórcios e separações após a publicação da Emenda Constitucional n.º 66. Segundo o presidente do CNB-SP, Ubiratan Guimarães, alguns cartórios estavam inseguros em relação aos novos procedimentos. " O objetivo da orientação é pacificar o conhecimento, para que possamos desafogar ainda mais o Poder Judiciário", diz.