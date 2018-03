Carvalho diz que médico estrangeiro é alvo de xenofobia

"(Temos visto) declarações infelizes, gestos - alguns legítimos - de protestos, outros que causam espécie porque carregados de preconceito, xenofobia, corporativismo exacerbado, além do racismo", afirmou. "Sabemos que há outras questões (dificuldades na saúde), mas, sem dúvida, a ausência do profissional tem sido um clamor, uma carência largamente manifestada pelo nosso povo. É fundamental que a sociedade esteja informada do alcance total desse programa. É importante que a gente defenda as causas populares", disse.

De acordo com ele, não é possível acreditar que alguém "de bom senso" deixe de concordar com a essência do programa. "O debate está dado e muitas vezes a desinformação e o preconceito acabam formando opiniões", disse. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça-feira, 27, que os médicos cubanos que chegaram a Fortaleza e enfrentaram críticas de profissionais brasileiros foram alvo de "preconceito e xenofobia". O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal decidiu instaurar inquérito civil para apurar denúncias de supostas violações aos direitos humanos de cubanos participantes do Mais Médicos.