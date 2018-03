Casa Branca busca equilibrar privacidade em um mundo de 'grandes dados' A Casa Branca sugeriu nesta quinta-feira atualizar as leis e outras medidas para melhorar a privacidade e evitar a discriminação de consumidores com base no rastro de dados deixados por eles em seus telefones e computadores, os quais as empresas e os pesquisadores coletam e analisam.