Casa Branca lança site oficial de pacote de estímulo econômico

A Casa Branca anunciou o lançamento do Recovery.gov, site oficial que mostrará como o governo norte-americano usará os US$ 787 bilhões do pacote de recuperação econômica, assinado pelo presidente Barack Obama na última terça-feira. Veja Também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O site inclui um gráfico que mostra quanto cada área deve receber em investimentos e um mapa com estimativas de quantos poderão ser criados em cada Estado norte-americano. A seção de perguntas frequentes explica em detalhes o funcionamento do plano de recuperação econômica. Além disso, o endereço oferecerá informações complementares a respeito da distribuição de recursos pelas agências federais. O Recovery.gov oferece um serviço de newsletter aos internautas. Para receber os boletins informativos, basta cadastrar um endereço de e-mail. A página também convida os cidadãos norte-americanos a enviar depoimentos, contando como o plano de recuperação afetará seu dia a dia. "O tamanho e a escala desse plano exigem esforços sem precedentes para acabar de vez com o desperdício, a ineficiência e os gastos desnecessários", diz o presidente Obama no vídeo de apresentação do Recovery.gov. No vídeo, o presidente explica que cada cidadão poderá acompanhar como, quando e onde os recursos serão aplicados. "As decisões importantes sobre onde os dólares dos contribuintes serão investidos estarão à disposição de todos para avaliação."