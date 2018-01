Casa Branca promoverá cúpula mundial de segurança em 18 de fevereiro

A reunião de ministros da Justiça e do Interior ocorre enquanto a França está em luto pelas 17 vítimas dos atiradores islâmicos nesta semana no pior ataque no país em décadas.

"Reuniremos todos os nossos aliados para discutir formas com as quais podemos contra-atacar esse extremismo violento que existe no mundo todo", disse Holder a jornalistas.

O ministro francês do Interior, Bernard Cazeneuve, disse depois do encontro que os ministros do Interior europeus concordaram em ampliar a cooperação em um esforço para frustrar ataques jihadistas.

"Todos concordamos que precisamos criar melhores controles de certos passageiros, na base de critérios objetivos e respeitando as liberdades fundamentais e sem interromper as viagens entre fronteiras", disse.

Ele disse que a Europa precisava de um progresso urgente na estabilização da base de passageiros europeia, o que facilitaria a troca de dados sobre passageiros entre os Estados-membros.

(Por Julien Ponthus, Yves Clarisse e Geert De Clercq)