Casa de tatuador preso tem pichação de black bloc Numa parede do prédio onde mora o tatuador Fábio Raposo Barbosa, de 22 anos, preso e indiciado por envolvimento na explosão do rojão que atingiu o cinegrafista Santiago Andrade durante protesto na última quinta-feira, 06, no Rio, estão pichadas as frases "black bloc" e "fuck the police", segundo o delegado Maurício Luciano de Almeida e Silva, que investiga o caso.