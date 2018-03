Casa desaba e deixa um morto na zona norte de SP O desabamento de uma casa deixou pelo menos um morto na região de Pirituba, zona norte de São Paulo, na tarde de hoje. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima já foi retirado dos escombros. Não há informações sobre as causas do incidente nem sobre quantas pessoas estariam no local no momento do desabamento.