Casais criam sites com tudo sobre o casamento O casamento mexe tanto com a cabeça dos noivos que alguns casais querem contar, para o mundo inteiro, como se conheceram e por tudo o que passaram antes de chegar ao altar. É esse sentimento que os impulsiona a criar sites onde contam a sua história e dão informações sobre a cerimônia e a festa. O publicitário Renato Prado fez um site todo personalizado com um endereço bem humorado – www.nemacreditovamoscasar.blog.br – e conteúdo pra lá de romântico. Ele descreve a sua história de amor com a hoje esposa Gisele desde o primeiro encontro até o pedido de casamento. Há fotos do casal e mapas que ensinavam a chegar ao local da cerimônia, partindo de diferentes pontos da cidade. Pelo site, os convidados podiam confirmar a presença no casamento e deixar uma mensagem para os noivos, além de ver a lista de presentes do casal. "Noventa e oito por cento dos convidados entraram no site. Deu um pouquinho de trabalho, mas foi muito prazeroso", diz. Renato fez questão de construir ele mesmo o site, com as cores e a textura do convite. Mas, se você não leva jeito, não se preocupe: há vários sites que oferecem algo semelhante. No www.prometo.com.br, por exemplo, é fácil criar um endereço virtual bacana e de graça. Basta ir em "cadastrar meu casamento", colocar o nome dos noivos, os e-mails, as senhas para acessar a conta e a data do evento. Depois disso, você carrega uma foto do casal no formato JPEG e pode incluir informações sobre a lua de mel, onde vão morar, etc. Por fim, pode traçar o perfil de cada um, com foto e um texto de até mil caracteres. Em "Namoro/como tudo começou", tem 2.100 caracteres para relatar os encontros e desencontros da relação até o tão esperado sim. E pode ilustrar cada fase com fotos. PRATICIDADE Sites do tipo também podem ajudar (e muito) na organização do casório. Principalmente por causa da ferramenta RSVP (Répondez S’il Vous Plaît, em francês), por meio da qual os convidados confirmam a presença no evento, possibilitando maior controle de quantas pessoas comparecerão. Você cadastra no site os e-mails dos seus convidados, que recebem um convite virtual para acessar o endereço. Cada vez que uma pessoa confirma presença, os noivos recebem um e-mail avisando. Há também uma tabela, só visível para o casal, que consolida a lista de presenças confirmadas. Outra ferramenta importante informa os convidados sobre onde encontrar sua lista de presentes. Se preferir, você pode fazer uma no próprio site, inserindo até 500 itens que gostaria de ganhar. Mas tome cuidado com essa opção porque não há como controlar o que já foi dado ou não. A chance de receber presentes repetidos é alta. Há diversas outras opções de sites de casamento, mas, em geral, eles são pagos. No www.icasei.com.br, há um período de teste gratuito de dez dias. Depois, o usuário deve aderir a um plano ou encerrar o site. Custa R$ 299 por seis meses no ar. Geralmente, os sites pagos têm alguns diferenciais para atrair os clientes. No www.vaocasar.com.br, o casal manda as fotos para um designer que faz o layout do site de acordo com suas preferências. Custa R$ 450 por seis meses. C.M. Na Rede: organize seu casamento pela rede