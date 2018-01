Casal da China tenta dar nome '@' ao filho

Um casal chinês tentou colocar o nome "@" em seu filho recém-nascido, argumentando que o caracter utilizado em endereços de e-mail mostraria o amor que têm pelo bebê. Foi uma tentativa extra-oficial de driblar a língua oficial do País. Veja também: Casal é impedido de dar nome '4Real' ao filho na Nova Zelândia O nome incomum chama especialmente a atenção em chinês, cujo alfabeto é formado por milhares de desenhos para representar as palavras. "O mundo inteiro usa a @ para escrever e-mails, e na tradução para o chinês o caracter significa 'amo ele'", afirma o pai, de acordo com chefe da comissão lingüística chinesa, Li Yuming. Ao mesmo tempo que "@" é familiar para usuários de e-mail da China, eles freqüentemente usam a palavra inglesa "at" para dizê-la. Se o "T" for pronunciado de outra forma pode soar como "ai ta", ou "amo ele" no vocabulário mandarim. Li Yuming disse em uma entrevista coletiva que o nome é um exemplo extremo de como a internet quebra convenções e altera a língua chinesa sem responsabilidade. O chefe da comissão lingüística não confirmou se o nome "@" seria aceito. Mas, no começo deste ano, o governo chinês proibiu nomes com numerais arábicos, línguas estrangeiras e símbolos que não pertencem às línguas e dialetos do País. Seis milhões de chineses enfrentam o problema de seus nomes não serem reconhecidos por computadores ocidentais, por causa dos caracteres obscuros, segundo um texto publicado no site do governo da China.