Casal de idosos é preso por contrabando de diamantes Um casal de idosos estrangeiros foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande Belo Horizonte, acusado de contrabando de diamantes. O belga Michel Hammel, de 70 anos, e a israelense Schoshana Handfuchs, de 64, foram flagrados ao tentar deixar o País com grandes quantidades da pedra escondidas no absorvente íntimo e dentro do corpo da mulher.