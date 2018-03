Casal é detido ao jogar maconha para presos no PE Um casal foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira, 11, quando tentava jogar dois quilos de maconha por cima do muro do Presídio Aníbal Bruno, no Recife, segundo informações da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado. Três agentes penitenciários do presídio e policiais federais realizaram a prisão em flagrante do casal. De acordo com a Secretaria, uma fiscalização já estava sendo mantida, após o registro de vários casos de drogas serem jogadas para os presos. O casal foi levado para a sede da Polícia federal em Recife e indiciado por tráfico e associação para o tráfico, com o agravante de cometer os crimes próximo a uma instituição pública.